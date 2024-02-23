Розгладять зморшки: які кольори волосся обрати після 40, щоб не мати вигляд старої тітки

Іноді, щоб мати молодший вигляд після 40 років, достатньо всього лише зробити правильне фарбування.

Основні правила вибору кольору волосся для жінок після 40 років

Головне правило дуже просте: треба, щоб колір волосся надавав вам молодшого вигляду, а тому обирайте його лише на 1-2 відтінки світліше за натуральний. А ось різноманітні техніки приховати сивину за допомогою темного відтінку, навпаки, можуть додати віку.

Особливо обережними треба бути з чорним кольором волосся (виняток, якщо жінка – пекуча брюнетка зі світлою шкірою). Загалом одним з ключових правил у виборі відтінку є колір шкіри. Наприклад, оливкова добре поєднується з каштановими і темно-русявими, а золотавій краще пасує медовий блонд. Смаглявки ж можуть сміливо експериментувати навіть з темною палітрою.

Який колір волосся молодить після 40 років

Ідеальною палітрою для жінок після 40 років стилісти називають шоколадні, теплі руді й медові тони. Але обираючи правильний відтінок, обов'язково відштовхуйтесь від свого кольоротипу, кольору очей і шкіри.

Також не забувайте правильно доглядати за волоссям, адже блискучі та гладенькі пасма також допомагають мати молодший вигляд.

В цьому віці важливо відвернути зайву увагу від зморшок на обличчі, недосконалостей шкіри та інших ознак старіння. Тому не варто обирати червоні й руді відтінки. Вони лише підкреслюють тьмяність та почервоніння. Омолоджувальний ефект мають живий каштановий, золотавий блонд і попеляста гама.

Які кольори волосся завжди старять

Які кольори волосся старять / Фото: Unsplash

Стилісти рекомендують внести такі техніки фарбування до чорного списку, якщо ви вже перетнули 40-річний рубіж:

знебарвлення (якщо після нього не фарбується волосся);

монохромний блонд (який відрізняється від вашого основного кольору на 3-5 тонів);

мелірування з використанням трьох кольорів різної гамми (наприклад, каштановий, русявий і рудий);

вороний чорний (якщо жінка – не білошкіра брюнетка від природи);

яскраво виражені мідні відтінки, червоний (підкреслюють недосконалості шкіри);

фіолетовий тон (робить шкіру блідою та тьмяною).

Який колір волосся допомагає мати молодший вигляд блондинкам

Якщо ви власниця блакитних, сірих або зелених очей і світлої прохолодної шкіри, зверніть увагу на всю гаму холодного блонду (крім попелястого).

Для шкіри з теплим підтоном можна обирати такі відтінки: пшеничний, карамельний, медовий, капучино.

Який колір освіжить обличчя брюнеток і шатенок

Який колір волосся допомагає мати молодший вигляд / Фото: Unsplash

Для карооких, зеленооких і блакитнооких красунь зі світлою або смаглявою шкірою підійдуть теплі насичені кольори гіркого шоколаду, кави, какао. Краще уникати монохромного чорного.

Який колір волосся молодить після 40 років рудих дівчат

Якщо ви "сонячний зайчик" від природи з зеленими очима та блідою шкірою, обирайте бурштинові, карамельні й золотаво-мідні відтінки. А ось смаглявим дівчатам з мідним кольором волосся і карими очима більше підійдуть шоколадні, темно-каштанові та кавові кольори.

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