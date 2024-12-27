Розкидайте це на килим і залиште на годину – плями й запах зникнуть, як і не було

Такий незвичайним метод чищення килимів на відмінно впорається навіть із застарілими плямами, а також нівелює неприємний запах, якщо є така проблема.

Килимове покриття вимагає постійного та ретельного догляду, про це знає кожна господиня. Однак після частого миття та чищення килими, на жаль, втрачають свій первозданний зовнішній вигляд і виглядають пом'ятими. Та є прекрасний метод, який на відмінно відчистить будь-який килим і не пошкодить вибагливу ворсисту поверхню.

Як легко відчистити килим без застосування хімічних засобів

Для такої чистки вам знадобиться один із цих засобів – сода, сіль чи крохмаль. Ці продукти добре відчищають килимове покриття, не пошкоджуючи його. Насипте на килим будь-який із цих продуктів і зачекайте годину. Потім обережно зберіть залишки намоченою у воді щіткою чи жорсткою тканиною. Варто знати, що напрямок ваших рухів має бути за ворсом, а не проти нього. Таким способом ви відчистите навіть найуїдливіший бруд, а килим матиме приємний свіжий аромат.

Під час чищення килимового покриття необхідно враховувати, що речі з натуральних матеріалів треба чисти, дотримуючись інструкцій від виробника, щоб не пошкодити виріб. Чи скористайтеся послугами професійної хімчистки.

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