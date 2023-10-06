Розкидайте ганчірки по всьому городу — і миші забудуть дорогу до нього назавжди: перевірений засіб

Шкідники — одна з проблем дачників. Зокрема миші, які часто селяться поблизу городів і псують урожай. Як зробити, щоб миші пішли і не повернулися? Виявляється можна позбутися проблеми навіть без отрути.

Одним із способів є використання звичайних ганчірок та білизни. Білизну розводити не потрібно, просто просочіть рідиною невеликий шматок тканини. На одну ганчірку потрібно взяти не більше 5-10 г білизни. Головне, щоб тканина мала неприємний запах.

Також можна просочити тканину дьогтем, запаху якого миші також не переносять. Після цього просто розкладіть ганчірки на подвір'ї чи городі. Повірте, гризуни надовго забудуть дорогу до вашого будинку, адже такий запах їм точно не сподобається.

Як позбутися мишей: інші запахи, які не переносять гризуни

Шкідникам не подобається запах деяких рослин. І це варто взяти до уваги. Люди часто взагалі не відчувають цих ароматів, тому сміливо висаджуйте на своїй ділянці волоські горіхи, бузину, полин, часник, аптечну ромашку, пижму, коріандр. Від всіх цих рослин миші повтікають з вашого подвір'я і не будуть повертатися. Найкраще висаджувати їх по периметру ділянки.

Ще одна пара, яка дуже не подобається мишам — нашатирний спирт і м'ята. Просочіть ганчірки звичайною олією, додайте нашатирний спирт і ефірну олію м'яти, а потім розкидайте їх там, де гризуни з'являються найчастіше.

Чудово відлякує мишей бузина. Справа в тому, що її коріння виділяє речовину, яка є токсичною для цих гризунів (синильну кислоту). Тому обов'язково посадіть бузину біля сараю, компостної ями тощо. Молоді плодові дерева можна на зиму обв'язати гілками бузини. Так їх не пошкодять миші.

Звичайно, головний запах, якого бояться миші, — це запах кішки. Але вам не потрібно випускати свого улюбленця на вулицю. Достатньо просто розкидати по периметру ділянки використаний наповнювач з лотка. Для вас цей запах буде ледь відчутний, а ось миші назавжди забудуть дорогу до вашого дому.

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