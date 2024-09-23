Розкидайте по 5 г цього зерна на кожні 10 м городу: родючість ґрунту збільшиться утричі

Виявляється, кава може бути не лише корисною для бадьорого ранку. Досвідчені господарі застосовують кавові зерна та гущу для підживлення ґрунту. Адже це одне з найефективніших добрив, яке насичує землю необхідними корисними речовинами та поліпшує її структуру. Якщо застосувати таке підживлення восени, наступного сезону зберете зі свого городу багатий урожай.

Чому кавові зерна – це ідеальне добриво

Кавові зерна містять азот, який відіграє ключову роль для росту та розвитку рослин. Окрім азоту в каві містяться інші корисні мікроелементи, які сприяють покращенню ґрунту. Органічні кислоти та мінерали, які залишаються навіть у кавовій гущі, допомагають зростанню оцтовокислих бактерій у ґрунті, що покращує його родючість та структуру в кілька разів. Також ці корисні речовини зміцнюють кореневу систему городніх культур та підвищують їхню стійкість до посухи чи похолодання.

Як правильно підживлювати ґрунт кавовими зернами

Є кілька способів застосування кавового зерна чи відходів у якості добрив. Один із найпростіших методів – це просто розкидати подрібнені зерна на грядках. Достатньо буде по 5 грамів кави на кожні 10 метрів земельної ділянки. У такий спосіб можна застосовувати також кавову гущу. Рівномірний розподіл зерна чи гущі допоможе зберегти кислотність ґрунту в межах норми та підтримуватиме його родючість упродовж наступного сезону.

Щоб кава ефективно взаємодіяла з кореневою системою рослин, подрібнені зерна та гущу можна змішати з ґрунтом. Тобто, необхідно розсипати каву по ділянці, а потім перекопати землю. У такий спосіб поліпшиться засвоєння поживних речовин із кавового добрива.

Також можна приготувати рідке добриво у вигляді кавового настою, яким поливають рослини. Таким підживленням краще користуватися навесні. Візьміть подрібнені зерна і залийте їх теплою водою у пропорції 1:5. Якщо ви користуєтеся кавовими відходами, то пропорцію гущі можна збільшити удвічі. Добриво треба настоювати упродовж однієї доби, потім необхідно розбавити водою і полити городні культури під корінь.

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