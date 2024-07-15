Розкішні літні стрижки для жінок за 40: зачіски, що зроблять ваш образ досконалим

Зіркові стилісти рекомендують усім жінкам за сорок ці варіанти зачісок, які є трендами другої половини 2024 року.

Вдало підібрана стрижка – це чарівна паличка, яка допоможе будь-якій жінці стати прекрасною. У другій половині 2024 року в трендах залишатимуться багатошаровість, природна недбалість та подовжені чубчики. Тому стилісти рекомендують вибирати ці чотири стрижки, що стануть ідеальним варіантом для всіх жінок, які прагнуть удосконалити свій образ.

Багатошарові стрижки

Які трендові стрижки для жінок за 40 / Фото: pixabay.com

Ці стрижки ніколи не виходять із моди, бо закривають купу потреб. Багатошарові зачіски роблять повне обличчя більш витонченим, омолоджують, надають волоссю додаткового об’єму та густоти. До того ж, такі стрижки підходять усім без винятку жінкам, ідеальні для волосся будь-якої структури та довжини. Багатошарові зачіски не потребують укладання за рахунок градуйованих пасом, які легко рухаються під час ходьби, що надає образу грайливості. Це можуть бути варіанти бобу, піксі, каскаду, каре тощо. Кожна представниця прекрасної статі зможе обрати для себе ідеальний варіант, який удосконалить її природну красу.

Чубчик-шторка

Які трендові стрижки для жінок за 40 / Фото: pixabay.com

Подовжений чубчик є хітом 2024 року, і недарма. Адже він має коригуючий ефект для обличчя, бо увиразнює вилиці та прибирає непотрібний об’єм у нижній частині. Не має значення, яке у вас волосся – пряме чи хвилясте, такий акцент зачіски вигідно підкреслить погляд і працюватиме як природна підтяжка для обличчя.

Грайливий боб

Які трендові стрижки для жінок за 40 / Фото: pixabay.com

Боб – одна з найпопулярніших стрижок у всьому світі, яка здатна омолодити одразу на 10 років. Зачіска вважається універсальною, бо підходить для жінок будь-якого віку, головне, правильно обрати свій варіант. Боб не потребує укладання, гарно відростає і довго тримає форму. Тому про часті походи до майстра і зайві витрати коштів можна забути надовго.

Боб із прямим зрізом

Які трендові стрижки для жінок за 40 / Фото: pixabay.com

Така стрижка підходить для прямого волосся середньої довжини, що не має об’єму. Це ідеальний варіант для тих, хто не наважується експериментувати з довжиною своїх локонів. За рахунок прямого зрізу до середини шиї чи ключиць стрижка видовжує кругле обличчя, робить його більш тендітним та привабливим. Завдяки своїй техніці стрижки кінчиків зачіска надає навіть дуже слабкому волоссю здорового блиску та візуальної густоти.

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