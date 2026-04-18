ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
119
Час на прочитання
1 хв

Розкішні півонії: секрети догляду за квітами навесні

Щоб досягти рясного і барвистого цвітіння, важливо правильно доглядати півонії навесні. Одним із ключових елементів догляду є внесення добрив.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Півонії

Півонії — прекрасні і популярні квіти, проте їхнього розкішного цвітіння можна і не дочекатися, якщо неправильно їх доглядати навесні.

Як доглядати півонії у квітні

Другий місяць весни передбачає обрізання старих пагонів, якщо це не було зроблено восени. Також потрібно внести добрива. Багато хто рекомендує використовувати азот або інші препарати.

Догляд у травні

У травні півонії починають дуже активно рости, формуючи бутони і сплячі бруньки на стеблах. У цей час потрібно рясно поливати рослину. Потрібно близько 30 літрів води на кожен кущ раз на тиждень.

Також рекомендовано розпушувати грунт у приствольному колі, але не глибше ніж на 7 см, щоб не пошкодити кореневу систему.

Якщо ви вирощує півонії для зрізання, то видаліть з пагона всі бутони крім одного.

Дата публікації
Кількість переглядів
119
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie