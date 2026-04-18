Розкішні півонії: секрети догляду за квітами навесні
Щоб досягти рясного і барвистого цвітіння, важливо правильно доглядати півонії навесні. Одним із ключових елементів догляду є внесення добрив.
Півонії — прекрасні і популярні квіти, проте їхнього розкішного цвітіння можна і не дочекатися, якщо неправильно їх доглядати навесні.
Як доглядати півонії у квітні
Другий місяць весни передбачає обрізання старих пагонів, якщо це не було зроблено восени. Також потрібно внести добрива. Багато хто рекомендує використовувати азот або інші препарати.
Догляд у травні
У травні півонії починають дуже активно рости, формуючи бутони і сплячі бруньки на стеблах. У цей час потрібно рясно поливати рослину. Потрібно близько 30 літрів води на кожен кущ раз на тиждень.
Також рекомендовано розпушувати грунт у приствольному колі, але не глибше ніж на 7 см, щоб не пошкодити кореневу систему.
Якщо ви вирощує півонії для зрізання, то видаліть з пагона всі бутони крім одного.
