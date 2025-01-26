Розкладіть пакетики чаю і живіть спокійно: миші та щури назавжди покинуть ваше обійстя

У холодну пору року миші та щури можуть стати справжньою проблемою господарів приватних володінь, однак їх досить легко позбутися.

Зазвичай гризуни полюбляють переживати зиму на горищах, у льохах, а також у сараях, гаражах, курниках і в будинках. Кмітливі господарі вигадали чимало дієвих методів боротьби з "непроханими гостями", які псують меблі, продукти та поширюють небезпечні захворювання. Розповідаємо про ще один корисний лайфгак, який допоможе швидко позбутися мишей і щурів.

Як позбутися мишей за допомогою пакетиків чаю і фольги

Спочатку треба підготувати шматочки фольги приблизно 10 на 10 сантиметрів. Її шурхіт відлякуватиме мишей, бо фольга дратує гризунів. На кожен шматочок фольги необхідно покласти по одному використаному чайному пакетику із запахом м’яти, меліси чи лаванди. Гризуни дуже не люблять цих запахів, а для посилення ефекту можна ще додати по кілька крапель ефірної олії з цими ароматами.

Розкладіть чайні пакетики у тих місцях, де найбільше мишей і щурів. Різкий освіжаючий запах подразнюватиме чутливі нюхові рецептори гризунів, а фольга посилить відлякувальний ефект. Чайні пакетики утримують аромат дуже довго, тож гризунам доведеться назавжди покинути ваше обійстя.

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