Розкладіть вдома лаврове листя: ефект перевершить очікування – миші підуть назавжди

Напевно, всім знайомий лавровий лист, без цієї спеції не обходиться практично жодна страва. Втім, листя з різким характерним ароматом можна використовувати не лише для приправи. Його кладуть у барабан пральної машини, тоді речі не линяють і не втрачають свого кольору. А ще він добре допомагає у боротьбі з гризунами, якщо є така проблема. Розповідаємо, як позбутися мишей за допомогою лаврового листя, посилаючись на Shareinfo.

Як використовувати лаврове листя проти мишей

Миші в пошуках їжі та житла часто навідуються до квартир і будинків. Також їх досить багато у підвалах, погребах, гаражах і на городах. І боротьба з гризунами може тривати дуже довго. Найпоширенішими методами проти мишей є отрута й мишоловки. Але результат від них не дуже тривалий, бо гризуни з’являються знову.

Для ефективної боротьби з мишами можна використовувати лавровий лист. Його запах відлякуватиме гризунів, і вони більше не з’являтимуться у вашому домі.

Перетріть лаврове листя і розкидайте в місцях, де з’являються миші. Вони дуже чутливі до різких запахів, тому аромат лаврового листя відлякуватиме незваних гостей. Листя можна розкидати в кімнатах, у коморі, в гаражі та погребі. А щоб миші більше ніколи не турбували своєю присутністю, періодично оновлюйте спецію, так аромат працюватиме проти мишей постійно.

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