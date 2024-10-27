Розкрито основний секрет: чому французи вмочують круасан в каву

Гостей з Франції дуже просто впізнати у кав'ярні, адже вони завжди вмочують круасан у гарячу каву. Хоча це може мати дивний вигляд для українців, проте для французів така традиція має сенс.

"Купання" традиційної французької випічки в ароматному напої стало вже своєрідним обрядом, який передається від покоління до покоління.

Як пояснюють експерти, булочки, круасани, багет французи зазвичай вмочують у каву саме тому, що ці борошняні вироби здаються їм надто сухими. Ба більше, часто їхня скоринка настільки тверда, що її досить важко відкусити.

Хрускіт випічки подобається далеко не всім, а тому на допомогу приходить гарячий напій. І французів не бентежить навіть той факт, що в каві можуть залишитися крихти.

В українців, натомість, також існує схожа звичка. Згадайте, як наші бабусі та мами вмочують печиво, сухарики, вафлі у чай, каву чи навіть молоко.

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