Розкрито секретний інгредієнт: з ним ваш холодець стане прозорим та смачним

Холодець — смачна і корисна страва. Але приготування її не просте і часто у кулінарів холодець виходить мутним.

Далеко не кожному вдається приготувати прозорий та нежирний холодець, а саме це найважливіше в цій страві. Насамперед, досвідчені кулінари радять обов'язково промивати всі інгредієнти перед приготуванням.

Нагадаємо, що раніше ми розповідали, скільки хліба і цибулі потрібно на один кілограм фаршу.

Також не забувайте постійно знімати пінку, яка утворюється на поверхні бульйона, коли ви його варите. А ще фахівці стверджують, що перший бульйон з м'яса потрібно зливати. Так у вас точно вийде більш прозорий холодець. Лише в другій води м'ясо варять вже до готовності.

Ще одна важлива порада стосується того, коли краще додавати спеції. Кулінари вважають, що робити це потрібно вже після зливання першого бульйону, тобто коли ви залиєте м'ясо другою водою.

Як зробити холодець прозорим: один секретний інгредієнт

Як зробити прозорим холодець, якщо він потьмянів / Фото: Pexels

Є один секретний інгредієнт, який додають, щоб бульйон для холодцю залишався прозорим і не тьмянів. Потрібно прямо у бульйон влити пару сирих яєць. Всю "муть" вони заберуть на себе, а потім ви зможете зібрати яйця, що згорнулися, шумівкою разом з піною.

Не забудьте процідити холодець через марлю безпосередньо перед тим, як розлити його по формам. Після зціджування жир підніметься і ви зможете його просто прибрати.

Якщо у вас немає під рукою яєць або ви не хочете їх використовувати, можна замінити продукт альтернативою. Якщо ви помітили, що бульйон починає каламутитися, додайте у воду трішки лимонного соку. На смакові якості майбутнього холодця це не вплине, а ось прозорість з'явиться. На каструлю вистачить соку з половини лимону.

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