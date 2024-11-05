Розкрито таємницю: чому на вулиці ніколи не видно пташенят голубів — де вони ховаються

Чи замислювалися ви коли-небудь, чому ми ніколи не бачили пташенят голубів? Ця тема досить цікава.

І дійсно, в містах України так багато голубів, але їхніх малюків ніхто ніколи не бачив. Звичайно, маленькі пташенята голубів існують, але ховаються вони в найбільш несподіваних місцях.

Виявляється, дикі голуби колись жили на скелястих берегах Середземного моря і міські нащадки цих птахів успадкували від них цікаву звичку — гніздитися в місцях, які дуже нагадують печери. Хоча вони й пристосувалися до життя у великому місті, серед людей, проте своє потомство виховують під мостами, на горищах і під дахами найвищих будівель. В сучасних містах чимало місць, які нагадують голубам їхні природні домівки і є надзвичайно зручними для них.

Чому ж тоді ми ніколи не бачимо пташенят голубів? Все досить просто: малюки дуже довго сидять в гніздах, аж поки не виростуть і не зміцніють. А це досить довгий процес, який займає 4-6 тижнів. До речі, маленькі голуби мають не дуже привабливий вигляд. Вони народжуються практично голими, їхні тільця вкриті лише рідким пушком рожевого відтінка, а дзьоби надто великі.

Хоча серед людей існує думка, що голуби це — "щури, що літають", проте ці птахи відрізняються надзвичайною відданістю своїй родині. Пари вони створюють на все життя, разом піклуються про дітей. А якщо хтось з пари загине, то інший самовіддано продовжує виховувати пташенят.

Молодих голубів можна легко відрізнити, адже у них на голові є кумедний пуховий чубчик. Як тільки вони вилітають з батьківського гнізда, то стають повністю самостійними. Цікавим також є той факт, що, якщо голуба перенести до іншого місця, то він буде всіма силами намагатися повернутися додому. Ці птахи дуже прив'язані до своєї території, яку вважають справжнім домом.

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