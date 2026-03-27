Розлучення — це не просто формальність із документами

Дружина і чоловік мають право на поділ майна, що належить їм на праві спільної сумісної власності, незалежно від розірвання шлюбу. Але є майно, яке законодавець відносить до приватної власності кожного із подружжя. Це те майно, яке належить лише одному з подружжя і не підлягає поділу у разі розірвання шлюбу в Україні.

Відповідно до статті 60 Сімейного кодексу України, діє просте правило: усе майно, куплене під час шлюбу, вважається спільним.

Це означає, що незалежно від того, хто заробляв більше або на кого оформлено покупки, права в обох рівні.

До спільного майна зазвичай належать:

транспортні засоби та техніка

доходи, отримані під час шлюбу

меблі, побутова техніка та інше рухоме майно

гроші на банківських рахунках та заощадження

бізнес або частки у підприємницькій діяльності

нерухомість, куплена під час шлюбу — квартири, будинки, земельні ділянки

Яке майно не ділиться:

Все, що ви мали до офіційної реєстрації відносин, тобто майно, набуте до шлюбу.

Майно, набуте за час шлюбу на підставі договору дарування або в порядку спадкування

Майно, придбане за особисті кошти

Речі індивідуального користування

Премії, нагороди, страхові виплати, отримані за особисті заслуги

Житло, приватизоване одним із подружжя під час шлюбу

Раніше повідомлялося, що в Україні вже найближчими місяцями з’явиться можливість розірвати шлюб через застосунок «Дія». Наразі сервіс перебуває на фінальному етапі розробки, а нормативну базу для його впровадження вже ухвалив уряд.