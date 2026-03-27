ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
332
Час на прочитання
2 хв

Розлучення — яке майно подружжя не можна розділити

Коли спільний життєвий шлях завершується, майнові питання часто перетворюються на найгостріший конфлікт.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Розлучення — це не просто формальність із документами / © pexels.com

Дружина і чоловік мають право на поділ майна, що належить їм на праві спільної сумісної власності, незалежно від розірвання шлюбу. Але є майно, яке законодавець відносить до приватної власності кожного із подружжя. Це те майно, яке належить лише одному з подружжя і не підлягає поділу у разі розірвання шлюбу в Україні.

Відповідно до статті 60 Сімейного кодексу України, діє просте правило: усе майно, куплене під час шлюбу, вважається спільним.

Це означає, що незалежно від того, хто заробляв більше або на кого оформлено покупки, права в обох рівні.

До спільного майна зазвичай належать:

  • транспортні засоби та техніка

  • доходи, отримані під час шлюбу

  • меблі, побутова техніка та інше рухоме майно

  • гроші на банківських рахунках та заощадження

  • бізнес або частки у підприємницькій діяльності

  • нерухомість, куплена під час шлюбу — квартири, будинки, земельні ділянки

Яке майно не ділиться:

  • Все, що ви мали до офіційної реєстрації відносин, тобто майно, набуте до шлюбу.

  • Майно, набуте за час шлюбу на підставі договору дарування або в порядку спадкування

  • Майно, придбане за особисті кошти

  • Речі індивідуального користування

  • Премії, нагороди, страхові виплати, отримані за особисті заслуги

  • Житло, приватизоване одним із подружжя під час шлюбу

Раніше повідомлялося, що в Україні вже найближчими місяцями з’явиться можливість розірвати шлюб через застосунок «Дія». Наразі сервіс перебуває на фінальному етапі розробки, а нормативну базу для його впровадження вже ухвалив уряд.

Дата публікації
Кількість переглядів
Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie