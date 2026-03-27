Розлучення — яке майно подружжя не можна розділити
Коли спільний життєвий шлях завершується, майнові питання часто перетворюються на найгостріший конфлікт.
Дружина і чоловік мають право на поділ майна, що належить їм на праві спільної сумісної власності, незалежно від розірвання шлюбу. Але є майно, яке законодавець відносить до приватної власності кожного із подружжя. Це те майно, яке належить лише одному з подружжя і не підлягає поділу у разі розірвання шлюбу в Україні.
Відповідно до статті 60 Сімейного кодексу України, діє просте правило: усе майно, куплене під час шлюбу, вважається спільним.
Це означає, що незалежно від того, хто заробляв більше або на кого оформлено покупки, права в обох рівні.
До спільного майна зазвичай належать:
транспортні засоби та техніка
доходи, отримані під час шлюбу
меблі, побутова техніка та інше рухоме майно
гроші на банківських рахунках та заощадження
бізнес або частки у підприємницькій діяльності
нерухомість, куплена під час шлюбу — квартири, будинки, земельні ділянки
Яке майно не ділиться:
Все, що ви мали до офіційної реєстрації відносин, тобто майно, набуте до шлюбу.
Майно, набуте за час шлюбу на підставі договору дарування або в порядку спадкування
Майно, придбане за особисті кошти
Речі індивідуального користування
Премії, нагороди, страхові виплати, отримані за особисті заслуги
Житло, приватизоване одним із подружжя під час шлюбу
Раніше повідомлялося, що в Україні вже найближчими місяцями з’явиться можливість розірвати шлюб через застосунок «Дія». Наразі сервіс перебуває на фінальному етапі розробки, а нормативну базу для його впровадження вже ухвалив уряд.