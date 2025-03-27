Розморожування курятини: які методи небезпечні та що радять фахівці

Розморожування курки у воді, холодильнику чи мікрохвильовці: який метод найкращий? Ось що радять фахівці.

Практично кожен домашній кухар стикався з ситуацією, коли забув вчасно розморозити курку. Це затримує вечерю, ламає плани та змушує шукати способи прискореного розморожування. Але деякі методи можуть бути небезпечними для здоров’я.

Про це пише Delish.

Одна з найгірших ідей – залишати курку під сонячним промінням або занурювати її в гарячу воду. Це може спричинити розмноження бактерій, зокрема сальмонели, здатної викликати харчове отруєння.

Щоб уникнути ризиків, дізнайтеся про найкращі та найбезпечніші методи розморожування курятини за порадами експерта з безпеки харчових продуктів Еллен Штайнберг.

Загальні правила безпеки під час розморожування курятини

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Незалежно від обраного методу розморожування важливо запобігти поширенню бактерій. За даними Міністерства сільського господарства США, близько 4% курятини у супермаркетах містять сальмонелу.

Навіть у герметичному пакуванні можливі мікропошкодження або залишки соку від інших упаковок. Тому:

розморожуйте м’ясо в глибокій ємності, щоб сік не забруднив інші продукти;

дезінфікуйте поверхні після контакту з сирим м’ясом;

використовуйте окрему дошку для нарізання м’яса.

Найбезпечніший метод розморожування курятини – у холодильнику

Розморожування курятини у холодильнику займає багато часу, але це єдиний спосіб, який дозволяє повторно заморозити м’ясо без ризиків.

Температура холодильника повинна бути нижче 40°F (4°C).

Розміщуйте м’ясо на нижній полиці, щоб сік не потрапив на інші продукти.

Найкраще класти його ближче до задньої стінки, де температура стабільніша.

Якщо курка лежить у холодильнику більше двох днів, її потрібно приготувати або викинути.

Найшвидший метод розморозити курку – у воді

Якщо потрібно розморозити курку швидко, холодна проточна вода – найкращий варіант.

Опустіть м’ясо в миску під струмінь води (до 70°F / 21°C). Статична вода менш ефективна, бо швидко охолоджується. Не використовуйте гарячу воду! Це нагріває зовнішні частини м’яса до небезпечних температур, тоді як всередині воно залишається замороженим.

Деякі шматки розморозяться вже за 15 хв.

Розморожування курятини в мікрохвильовці – нерекомендований метод

Мікрохвильова піч – найменш рекомендований спосіб:

після розморожування курку потрібно готувати негайно;

високочастотні хвилі нерівномірно прогрівають м’ясо, тому краї можуть почати готуватися, поки середина ще заморожена;

це псує текстуру та смак м’яса.

Такий метод можна використовувати лише в екстрених ситуаціях, наприклад, якщо курка буде подрібнена або приготована у великій кількості соусу.

До слова, раніше повідомлялася про умови, за яких можна повторно заморожувати м'ясо.