"Розпушує" землю миттю: більше не будете брати до рук лопату і копати грядки

Перед висаджуванням городини ґрунт на грядках потрібно розпушити. Але для цього не обов'язково копати землю чи вносити компост. Існує "чистіший" засіб.

Коли йдеться про догляд за садом та городом, городники завжди намагаються знайти ефективні і прості методи для збільшення урожайності та здорового зростання культур. Саме для цього в ґрунт на грядках вносять гній. Він допомагає "розпушити" землю.

Однак, кажуть професіонали, існує кращий спосіб підживити ділянку. Мова йде про кісткове борошно, або, як його часто називають, фосфоазотин.

Кісткове борошно — матеріал, який отримують після перероблення кісток тварин, зазвичай великої рогатої худоби та свиней. Коли кістки перемелюються, то набувають консистенції білого порошку з легким жовтуватим відтінком.

Чому кісткове борошно ефективне для "розпушування" землі та підживлення рослин? Насамперед, воно багате фосфором (вміст може сягати від 15 до 35%). Саме ця речовина є одним з ключових елементів для здорового зростання рослин, їхнього квітіння та правильного розвитку кореневища. Кісткове борошно, через високий вміст фосфору, стає чудовим варіантом підживлення як для овочевих культур, так і садових ягід.

Більше того, таке добриво повільно розкладається, а тому рослини отримують поживні речовини протягом довгого періоду часу. Тому вони зростають стійко і рівномірно, не мають стресів через нестачу мінералів.

Звісно, кісткове борошно додатково покращує структуру ґрунту. Тобто земля стає пухкою, збільшується її повітро- і водопроникність. А це, в свою чергу, дозволяє кореневій системі рослин отримувати доступ до необхідної кількості води та кисню.

Ну і, немало важливим є те, що його набагато простіше вносити в ґрунт.

Читайте також: