Розпиліть це на стінки унітазу та змийте: від нальоту, іржі, сечового каменю не залишиться і сліду
Такий спосіб допоможе швидко і без жодних зусиль відчистити навіть стару сантехніку від вікового нальоту та бруду.
Чистота унітазу — це не лише питання гігієни, а й затишку в домі. Багато господинь звикли купувати агресивну побутову хімію, яка має різкий запах і може пошкоджувати емаль сантехніки. Але є простий народний метод, який дозволяє ефективно позбутися навіть старих відкладень без зайвих витрат.
Як легко позбутися вапняного нальоту, іржі та сечового каменю зі стінок унітазу
Щоб приготувати диво-розчин, варто взяти такі інгредієнти:
харчову соду;
столовий оцет (9%);
лимонний сік чи лимонну кислоту.
Спосіб приготування. Змішайте 200 мл теплого оцту з 2 столовими ложками лимонного соку. Додайте 2 столові ложки соди і швидко перелийте суміш у пляшку з розпилювачем. Отримаєте натуральний очищувач із потужною дією, який відчистить іржу, вапняний наліт і сечовий камінь.
Як правильно застосовувати засіб для чищення унітазу.
Добре струсіть пляшку.
Рівномірно розпиліть засіб на внутрішні стінки унітазу, приділивши увагу зонам із нальотом та іржею.
Залиште на 15-20 хвилин, щоб розчин роз’їв відкладення.
Пройдіться йоржиком по стінках унітаза і змийте водою.
Чому це працює? Сода діє як м’який абразив і освітлювач, а оцет розчиняє вапняний наліт та вбиває бактерії. За рахунок лимонного соку стінки стануть білими і у ванній кімнаті приємно пахнутиме цитрусовими. Ця суміш не лише видаляє сечовий камінь та іржу, а й запобігає їх повторному утворенню за регулярного використання.
Які переваги натурального засобу для чищення унітазу
Абсолютна безпека для емалі.
Відсутність різкого запаху хімії.
Доступність і дешевизна інгредієнтів.
Екологічність і безпечність для родини з дітьми та домашніми улюбленцями.