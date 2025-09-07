ТСН у соціальних мережах

148
2 хв

Розпиліть це на стінки унітазу та змийте: від нальоту, іржі, сечового каменю не залишиться і сліду

Такий спосіб допоможе швидко і без жодних зусиль відчистити навіть стару сантехніку від вікового нальоту та бруду.

Віра Хмельницька
Чим відчистити унітаз від вапна, іржі та сечового каменю

Чистота унітазу — це не лише питання гігієни, а й затишку в домі. Багато господинь звикли купувати агресивну побутову хімію, яка має різкий запах і може пошкоджувати емаль сантехніки. Але є простий народний метод, який дозволяє ефективно позбутися навіть старих відкладень без зайвих витрат.

Як легко позбутися вапняного нальоту, іржі та сечового каменю зі стінок унітазу

Щоб приготувати диво-розчин, варто взяти такі інгредієнти:

  • харчову соду;

  • столовий оцет (9%);

  • лимонний сік чи лимонну кислоту.

Спосіб приготування. Змішайте 200 мл теплого оцту з 2 столовими ложками лимонного соку. Додайте 2 столові ложки соди і швидко перелийте суміш у пляшку з розпилювачем. Отримаєте натуральний очищувач із потужною дією, який відчистить іржу, вапняний наліт і сечовий камінь.

Як правильно застосовувати засіб для чищення унітазу.

  • Добре струсіть пляшку.

  • Рівномірно розпиліть засіб на внутрішні стінки унітазу, приділивши увагу зонам із нальотом та іржею.

  • Залиште на 15-20 хвилин, щоб розчин роз’їв відкладення.

  • Пройдіться йоржиком по стінках унітаза і змийте водою.

Чому це працює? Сода діє як м’який абразив і освітлювач, а оцет розчиняє вапняний наліт та вбиває бактерії. За рахунок лимонного соку стінки стануть білими і у ванній кімнаті приємно пахнутиме цитрусовими. Ця суміш не лише видаляє сечовий камінь та іржу, а й запобігає їх повторному утворенню за регулярного використання.

Які переваги натурального засобу для чищення унітазу

  • Абсолютна безпека для емалі.

  • Відсутність різкого запаху хімії.

  • Доступність і дешевизна інгредієнтів.

  • Екологічність і безпечність для родини з дітьми та домашніми улюбленцями.

