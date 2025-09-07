Розпиліть це на стінки унітазу та змийте: від нальоту, іржі, сечового каменю не залишиться і сліду

Чим відчистити унітаз від вапна, іржі та сечового каменю

Чистота унітазу — це не лише питання гігієни, а й затишку в домі. Багато господинь звикли купувати агресивну побутову хімію, яка має різкий запах і може пошкоджувати емаль сантехніки. Але є простий народний метод, який дозволяє ефективно позбутися навіть старих відкладень без зайвих витрат.

Як легко позбутися вапняного нальоту, іржі та сечового каменю зі стінок унітазу

Щоб приготувати диво-розчин, варто взяти такі інгредієнти:

харчову соду;

столовий оцет (9%);

лимонний сік чи лимонну кислоту.

Спосіб приготування. Змішайте 200 мл теплого оцту з 2 столовими ложками лимонного соку. Додайте 2 столові ложки соди і швидко перелийте суміш у пляшку з розпилювачем. Отримаєте натуральний очищувач із потужною дією, який відчистить іржу, вапняний наліт і сечовий камінь.

Як правильно застосовувати засіб для чищення унітазу.

Добре струсіть пляшку.

Рівномірно розпиліть засіб на внутрішні стінки унітазу, приділивши увагу зонам із нальотом та іржею.

Залиште на 15-20 хвилин, щоб розчин роз’їв відкладення.

Пройдіться йоржиком по стінках унітаза і змийте водою.

Чому це працює? Сода діє як м’який абразив і освітлювач, а оцет розчиняє вапняний наліт та вбиває бактерії. За рахунок лимонного соку стінки стануть білими і у ванній кімнаті приємно пахнутиме цитрусовими. Ця суміш не лише видаляє сечовий камінь та іржу, а й запобігає їх повторному утворенню за регулярного використання.

Які переваги натурального засобу для чищення унітазу