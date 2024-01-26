Розсада буде здоровою, а урожай – багатим: як і коли садити перець

Коли садити перець у 2024 році і як правильно виростити розсаду, щоб було багато плодів.

Якщо виростити розсаду самостійно, то можна бути впевненими, що вона не хворітиме і дасть рясний урожай. Перці проростають досить тривалий час, тому краще не зволікати з їх висіванням. Тим паче, насіння можна висаджувати з січня, щоб уже з настанням тепла пересадити перець у відкритий ґрунт. Розповідаємо, коли у 2024 році за посівним календарем краще висівати перець, як правильно доглядати за розсадою, щоб вона добре росла і не хворіла.

Коли сіяти перець на розсаду за посівним календарем

У різних сортів перцю буде різнитися час дозрівання. Наприклад, солодкий перець раннього сорту дає плоди у період від 60 до 90 днів. Тоді як гострому треба до 150 днів. У 2024 році найкращими датами для посіву насіння будуть наступні:

Січень – 31.

Лютий – 11, 12, 15-21.

Березень – 13-16, 18-19, 22-24.

Але сіяти насіння можна у будь-який зручний час, варто лише правильно доглядати за розсадою, тоді вона буде здоровою і дасть гарний урожай.

Як підготувати насіння перцю до посадки

Перед висіванням насіння краще обробити, щоб можна було отримати якомога більше сходів. Якщо у вас вже оброблене насіння, тоді цей крок пропускаємо. Насіння перцю треба замочити у слабкому розчині марганцівки – на 1 літр води треба 1 грам засобу. Або можна придбати стимулятор росту і обробити насіння згідно інструкції, що вказана на упаковці.

Для того, щоб насіння зійшло швидше, його треба проростити. На вологу тканину чи марлю покладіть насіння, прикрийте його і поставте ємність у тепле місце. Необхідно слідкувати за тим, щоб тканина була постійно вологою, насіння проросте вже на 4-5 день.

Як правильно сіяти перець на розсаду: покрокова інструкція

Виберіть ґрунт. Субстрат краще вибирати пухкий та слабокислий. Його можна придбати у магазині або приготувати самостійно. Для цього треба взяти торф та перегній у рівних частинах або перегній та дерновий ґрунт у пропорції 2:1. Підготуйте ємності під розсаду. Тара повинна бути завширшки десять сантиметрів і до п’ятнадцяти сантиметрів глибиною. Обов’язково треба зробити отвори для дренажу. У кожен стаканчик покладіть по дві-три насінини, щоб після сходів видалити найслабші. Кожну насінину треба присипати шаром ґрунту завтовшки до півтора сантиметри і злегка притиснути землю. Потім полийте ґрунт. Після висіву насіння тару накрийте плівкою, проробивши отвори для повітря. Поставте перець сходити у тепле місце. Через 10 днів мають з’явитися перші сходи. Після сходження перцю плівку треба зняти і слідкувати за тим, щоб земля була постійно вологою. Не слід лити воду на паростки. У перші сім днів розсаду перцю варто підсвічувати фітолампою, тоді вона краще ростиме. Розсаду перцю необхідно пересаджувати у відкритий ґрунт наприкінці травня, коли температура повітря буде +15.

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