Розсада капусти не витягується і не хворіє, якщо не робити цих помилок

Розсада капусти

Для отримання здорової та витривалої розсади капусти в домашніх умовах необхідно змістити акцент із підживлення на створення специфічного мікроклімату. Головним викликом є запобігання витягуванню стебла, яке зазвичай, як стверджують досвідчені городники, стається через надмірне тепло.

Розсада капусти: секрети вирощування

Температурний режим та освітлення

Найважливішим фактором розвитку є прохолода. Коли температура перевищує 18°C, сіянці починають інтенсивно дихати, витрачаючи всю енергію на підтримку життєдіяльності, а не на формування тканин. Щоб рослина росла в корінь і міцнішала, треба підтримувати діапазон від +12°C до +16°C.

Одразу після появи перших паростків корисно на короткий час ще більше знизити температуру — це спрацює як природний обмежувач росту вгору.

Оскільки капуста критично залежна від сонця, за раннього посіву обов’язково використовують лампи. Світловий день має тривати щонайменше 14–15 годин, інакше розсада неминуче стане кволою.

Особливості пересадження капусти та вибір ємності

Капуста досить чутлива до пошкодження коренів, тому традиційне пікірування для неї не є обов’язковим, а для ранніх сортів — навіть небажаним, оскільки будь-яке пересадження зупиняє ріст на певний час.

Найкращим рішенням буде прямий посів до індивідуальних стаканчиків або горщиків об’ємом від 300 мл. Такий простір дозволяє кореню вільно розвиватися, а під час висадження у ґрунт рослина не відчуватиме стресу.

Чи потрібно підживлювати розсаду капусти

У питанні підживлення розсади капусти краще дотримуватися принципу помірності. Надлишок добрив, особливо азотних, створює ілюзію гарного розвитку, стимулюючи ріст великого, але слабкого листя. Якщо ви використовуєте якісний субстрат, додатково вносити поживні речовини не варто. Втручання доцільне лише тоді, коли з’являються чіткі ознаки голодування рослини.

Отже, для якісної, здорової розсади капусти потрібні три прості умови — забезпечити максимум світла, витримувати низьку температуру та не тримати розсаду вдома занадто довго. Всі інші маніпуляції та стимулятори росту мають лише другорядне значення.