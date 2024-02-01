Розсада виросте міцною й високоврожайною: як і коли садити насіння капусти 2024 року

Дотримуйтесь цих порад, і розсада капусти буде здоровою та загартованою, а урожай – рясним.

Капусту висівають на розсаду вже з лютого, щоб отримати ранній урожай. У відкритий ґрунт рослину пересаджують у другій половині квітня – це найкращий час для її укорінення й росту. Розповідаємо, коли сіяти насіння капусти, як підготувати матеріал для посіву і як доглядати за розсадою.

Як підготувати насіння капусти і коли висівати на розсаду 2024 року

Якщо ви придбали насіння вже оброблене, його можна висівати без підготовки та загартовування. А якщо насіння звичайне, то його варто підготувати до посіву.

Спочатку насіння капусти треба продезінфікувати. Для цього загорніть його у потрійний шар марлевої тканини й опустіть у гарячу воду на двадцять хвилин. Температура води повинна бути не більше 60 градусів. Опісля його варто загартувати, щоб розсада не боялася різких перепадів температури. Для цього покладіть насіння капусти на нижню полицю в холодильник.

Найкращі дати для висадження насіння капусти 2024 року за посівним календарем:

У лютому – 11, 12, 15, 19, 20.

У березні – 13, 14, 18, 19.

У квітні – 10, 11, 14.

Як підготувати ґрунт для висаджування капусти

Для капусти можна придбати ґрунт в магазині, а можна приготувати самостійно за кількома рецептами:

у рівних частинах торф, дернова земля і компост;

дернова земля і торф у пропорції 1:1 з додаванням двох ложок попелу;

торф, дернова земля і пісок у пропорції 1:3:1.

Щоб розсада сходила краще і росла міцною, треба додати у ґрунт комплексне мінеральне добриво – на 1 кілограм землі одна столова ложка підживлення.

Як правильно сіяти капусту на розсаду

Ємність для розсади треба брати з отворами внизу для дренажу. Це можуть бути ящики, горщики, пластикові чи торф’яні стаканчики.

У ґрунті зробіть борозни глибиною до 1 сантиметра на відстані 3 сантиметрів одна від одної. Висійте насіння на відстані 3 сантиметри, присипте землею і легенько ущільніть пальцями. Потім полийте ґрунт і накрийте ємності плівкою чи поліетиленом. Поставте ящики з розсадою у тепле місце.

Як доглядати за розсадою капусти

Перші сходи з’являються через 7-9 днів. Зніміть з ємності плівку і поставте розсаду на тиждень у прохолодне місце, де температура від 12 до 15 градусів тепла. Для розсади необхідна достатня кількість сонячного світла.

Через три тижні капусту треба пересаджувати в окремі стаканчики, якщо вона сидить в одному ящику. Якщо в стаканчику кілька саджанців, їх також треба розсадити, слабкі можна видалити.

Поливати капусту необхідно по мірі висихання ґрунту. Розсада капусти любить свіже прохолодне повітря, тому після поливу її можна виставляти на балкон для провітрювання.

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