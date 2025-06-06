Що робити, якщо ТЦК оголосив в розшук знятого з обліку — пояснення / © ТСН.ua

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Про це розповіла на порталі “Юристи.UA” адвокатка Любов Костюк.

Територіальний центр комплектування може оголосити громадянина в розшук. Іноді буває, що туди потрапляють навіть ті, кого раніше вже зняти з військового обліку.

Один з громадян України звернувся до юристів з запитанням, чи такі дії ТЦК є законними і поцікавився, що робити в такому разі.

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Як пояснила адвокатка Любов Костюк, зняття громадянина з військового обліку є тимчасовим поняттям, а тому воно не означає, що людину також звільняють від статусу військовозобов’язаного.

Тобто, громадянин продовжує виконувати обов’язки військового обліку навіть після зняття з військового обліку, в тому числі повинен оновлювати військово-облікові дані, проходити ВЛК, повідомляти СП та ТЦК про зміну місця проживання.

Тому теоретично можливо, що військовозобов’язаний, який був знятий з військового обліку, поданий до розшуку. Тут все залежить від деталей конкретної ситуації. Адвокатка рекомендує в будь-якому разі відвідати ТЦК, лише там можна вирішити проблему подання у розшук та скасувати штраф.