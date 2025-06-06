ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
606
Час на прочитання
1 хв

Розшук знятого з обліку: що потрібно робити громадянину, які можуть бути дії ТЦК — пояснення адвокатки

ТЦК має право оголосити у розшук навіть знятого з обліку громадянина за порушення правил військового обліку. Що робити в такому разі, щоб вирішити ситуацію.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Що робити, якщо ТЦК оголосив в розшук знятого з обліку — пояснення

Що робити, якщо ТЦК оголосив в розшук знятого з обліку — пояснення / © ТСН.ua

Про це розповіла на порталі “Юристи.UA” адвокатка Любов Костюк.

Територіальний центр комплектування може оголосити громадянина в розшук. Іноді буває, що туди потрапляють навіть ті, кого раніше вже зняти з військового обліку.

Один з громадян України звернувся до юристів з запитанням, чи такі дії ТЦК є законними і поцікавився, що робити в такому разі.

Як пояснила адвокатка Любов Костюк, зняття громадянина з військового обліку є тимчасовим поняттям, а тому воно не означає, що людину також звільняють від статусу військовозобов’язаного.

Тобто, громадянин продовжує виконувати обов’язки військового обліку навіть після зняття з військового обліку, в тому числі повинен оновлювати військово-облікові дані, проходити ВЛК, повідомляти СП та ТЦК про зміну місця проживання.

Тому теоретично можливо, що військовозобов’язаний, який був знятий з військового обліку, поданий до розшуку. Тут все залежить від деталей конкретної ситуації. Адвокатка рекомендує в будь-якому разі відвідати ТЦК, лише там можна вирішити проблему подання у розшук та скасувати штраф.

Пов’язані теми

Дата публікації
Кількість переглядів
606
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie