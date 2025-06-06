- Дата публікації
-
- Категорія
- Різне
- Кількість переглядів
- 606
- Час на прочитання
- 1 хв
Розшук знятого з обліку: що потрібно робити громадянину, які можуть бути дії ТЦК — пояснення адвокатки
ТЦК має право оголосити у розшук навіть знятого з обліку громадянина за порушення правил військового обліку. Що робити в такому разі, щоб вирішити ситуацію.
Про це розповіла на порталі “Юристи.UA” адвокатка Любов Костюк.
Територіальний центр комплектування може оголосити громадянина в розшук. Іноді буває, що туди потрапляють навіть ті, кого раніше вже зняти з військового обліку.
Один з громадян України звернувся до юристів з запитанням, чи такі дії ТЦК є законними і поцікавився, що робити в такому разі.
Як пояснила адвокатка Любов Костюк, зняття громадянина з військового обліку є тимчасовим поняттям, а тому воно не означає, що людину також звільняють від статусу військовозобов’язаного.
Тобто, громадянин продовжує виконувати обов’язки військового обліку навіть після зняття з військового обліку, в тому числі повинен оновлювати військово-облікові дані, проходити ВЛК, повідомляти СП та ТЦК про зміну місця проживання.
Тому теоретично можливо, що військовозобов’язаний, який був знятий з військового обліку, поданий до розшуку. Тут все залежить від деталей конкретної ситуації. Адвокатка рекомендує в будь-якому разі відвідати ТЦК, лише там можна вирішити проблему подання у розшук та скасувати штраф.