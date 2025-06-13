Позначки на пральній машині: що означають символи, індикатори на панелі керування

Позначки на пральних машинках

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Сучасна пральна машина — це не просто пристрій для очищення білизни, а складний агрегат, що дозволяє значно економити час, сили та ресурси. Проте, коли справа доходить до її вибору або навіть щоденного використання, багато користувачів стикаються з розмаїттям значків, програм і функцій на панелі керування. Зрозуміти це «меню» інколи буває непросто, адже кожна модель може мати свої унікальні позначення.

Сучасні панелі керування прагнуть до мінімалізму, але приховують за собою безліч можливостей. Розуміння цих значків дозволить вам не тільки ефективно використовувати вашу машину, але й забезпечити правильний догляд за одягом, продовжити термін його служби та уникнути пошкоджень.

Незважаючи на індивідуальні набори програм у різних виробників (Samsung, LG, Bosch, Gorenje, Beko тощо), існують універсальні позначення та режими, які зустрічаються практично на всіх пральних машинах. Давайте розберемося в них детальніше.

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Основні режими пральної машини — основа догляду за білизною

Ці програми є базовими і присутні у більшості моделей, забезпечуючи догляд за найпоширенішими типами тканин.

«Прання бавовни» (символ: розпушена коробочка бавовни, футболки, сорочка, чи просто «Cotton»)

Це, мабуть, найпоширеніший та найуніверсальніший режим. Він призначений для очищення сильно забруднених речей з бавовни, льону, постільної білизни, рушників.

Передбачає нагрів води до високих температур (часто до 60°C або 90-95°C) для ефективного видалення стійких забруднень. Запускає віджимання на максимально можливій кількості обертів, доступній для даної моделі (від 800 до 1600 об/хв).

«Прання синтетики» (символ: колба, трикутник, або «Synthetics»)

Призначений для одягу та білизни зі штучних та змішаних тканин (поліестер, віскоза, акрил, нейлон).

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Зазвичай нагріває воду до 40-60°C. Запускає віджимання на середніх або максимальних оборотах, оскільки синтетика добре витримує віджим.

«Прання вовни» (символ: клубок вовни, овечка, тарілка з водою і ниткою, або «Wool»)

Режим для дбайливого догляду за речами з вовни, кашеміру, ангори, а також деяких видів хутра.

Працює у теплій воді (зазвичай до 30-40°C), щоб уникнути усадки або деформації волокон. Віджимання зазвичай відсутнє або відбувається на дуже низьких обертах (до 400-600 об/хв) для мінімізації пошкоджень.

«Делікатне/Ручне прання» (символ: рука в тарілці з водою, квітка, перо, або «Hand Wash», «Delicate»)

Програми, призначені для одягу з тонких, чутливих тканин (шовк, мереживо, віскоза, тюль, тонкий трикотаж), що вимагають максимально дбайливого догляду.

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Вода нагрівається до 30-40°C. Барабан обертається дуже повільно і плавно, імітуючи ручне прання. У режимі «Ручне прання» віджимання часто відсутнє, тоді як «Делікатне прання» може мати віджимання, але з дуже невеликим числом обертів (до 400-600 об/хв).

«Швидке прання» (символ: годинник, спіраль, або «Quick Wash», «Express»)

Коротка програма, яка може мати різні назви та тривалість (наприклад, «Супершвидке прання», «Експрес 15», «Швидко 29»). Ідеально підходить для слабо забрудненого одягу, який потрібно лише освіжити.

Вода зазвичай нагрівається до 30-40°C. Віджимання відбувається на високих обертах.

«Інтенсивне прання» (символ: щіточка, сильно забруднена тканина, або «Intensive»)

Призначене для дуже брудного одягу та тканин, що витримують високі температури.

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Вода нагрівається до високих температур (60-90°C). Програма може тривати від 90 до 120 хвилин. Не рекомендовано для делікатних тканин.

«Попереднє прання» (символ: тарілка з вертикальною смугою, або «Pre-wash»)

Програма, що запускає два послідовних цикли прання. Спочатку відбувається коротке замочування та основне прання з поступовим додаванням окремих порцій миючого засобу.

Підходить для очищення дуже забрудненого одягу або речей зі стійкими плямами.

«Щоденне прання» (символ: цифра 40-60 хвилин, або «Daily Wash»)

Режим призначений для відносно швидкого (40-60 хвилин) очищення не дуже брудного одягу при неповному завантаженні машинки. Вода нагрівається до 30 або 40°C.

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До кожного режиму важливр підбирати відповідний пральний засіб. Для делікатних програм краще використовувати рідкі гелі, оскільки вони мають м’якший склад і добре вимиваються. Для інтенсивних режимів та сильних забруднень рекомендують сухі пральні порошки.

Додаткові режими та спеціальні програми: розширені можливості

Багато сучасних моделей пральних машин пропонують розширений набір програм для специфічних типів одягу або ситуацій.

«Економний режим» або «Еко» (символ: листок, стрілка, або «Eco»)

Запускає цикл прання, що суттєво знижує витрати електрики та води. Досягається це за рахунок використання нижчих температур і довшої тривалості прання. Зазвичай прання відбувається при 40°C протягом 50-60 хвилин.

«Прання у холодній воді» (символ: сніжинка, градусник 0°C, або «Cold Wash»)

Застосовується для тканин, які можуть пошкодитися від нагрівання (наприклад, деякі штучні матеріали, що линяють).

«Нічне прання» (символ: місяць, зірки, або «Night Wash»)

Програма, що забезпечує тиху роботу машинки, пропускає остаточне віджимання (або виконує його на дуже низьких обертах) та вимикає звукові сигнали. Ідеально для прання в нічний час, щоб не турбувати домочадців.

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«Прання шовку» (символ: нитка шовку, або «Silk»)

Спеціальний режим для виробів із натурального шовку та делікатних синтетичних комбінованих матеріалів. Відрізняється дуже м’яким обертанням барабана та відсутністю віджимання.

«Прання штор» (символ: штора)

Режим, що часто передбачає попереднє прання та делікатний віджим. Підходить для фіранок, тюлю та штор.

«Прання ковдр/пуховиків» (символ: ковдра, пуховик, або «Duvet», «Down»)

Призначений для догляду за об’ємними речами, такими як покривала, ковдри, пуховики. Часто включає додаткове полоскання та дбайливий віджим.

«Прання дитячих речей» (символ: дитяча пляшечка, іграшка, або «Baby Care»)

Встановлюється висока температура прання (для дезінфекції) і програмується додаткове полоскання. Це забезпечує повне видалення плям та залишків миючих засобів, які можуть подразнювати ніжну шкіру малят.

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«Прання спортивних речей/взуття» (символ: кросівок, футболка, або «Sportswear»)

Програма для спортивного одягу з мембранних та синтетичних тканин, а також для спортивного взуття. Може мати різні рівні забруднення.

«Прання сорочок» (символ: сорочка, або «Shirts»)

Спеціальна програма для сорочок та іншого одягу в діловому стилі, часто з функцією «легкого прасування».

«Прання джинсів» (символ: джинси, або «Jeans»)

Ідеальний режим для прання речей з деніму, джинсу та іншого темного текстилю, що допомагає зберегти колір і форму.

«Біодогляд» (символ: квітка, листок з краплею, або «Bio Care»)

Режим, що підходить для очищення сильно забрудненої білизни, особливо з плямами органічного походження. Працює у два етапи: спочатку низька температура для активації ензимів у миючих засобах (які чутливі до високих температур), потім підвищення температури для активації інших компонентів порошку.

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«Сушка» (символ: сонце, спіраль, або «Dry»)

Надзвичайно корисна функція, доступна не у всіх моделях. Буває делікатною (білизна злегка струшується, запобігаючи зминанню) та прискореною (для термостійких матеріалів).

Додаткові функції для комфорту та безпеки

Крім основних програм, сучасні пральні машини оснащені численними функціями, які роблять використання техніки ще зручнішим та безпечнішим.

«Віджимання» (символ: спіраль, закручена стрілка, або «Spin»). Дозволяє запустити лише етап віджимання білизни з обраною швидкістю (400, 600, 800, 1000 і більше обертів барабана за хвилину), оминаючи прання та полоскання.

«Без віджимання» (символ: перекреслена спіраль). Функція для делікатних речей, які не можна викручувати. Після полоскання машина просто зливає воду і зупиняється.

«Затримка полоскання» (символ: тарілка з водою, чи перекреслена стрілка зливу). Утримує воду всередині техніки до моменту, доки ви самостійно не увімкнете злив або віджимання. Корисно, якщо немає можливості відразу після прання дістати речі з барабана.

«Додаткове полоскання» (символ: крапля води, тарілка з водою і плюсом, або «Extra Rinse»). Забезпечує особливо ретельне очищення одягу від залишків пральних засобів. Надзвичайно актуально для людей з чутливою шкірою, алергіків або для прання дитячих речей.

«Полоскання зі зливом» (символ: тарілка з водою та стрілка вниз). Дає змогу лише прополоскати одяг, а потім віджати його.

«Злив» (символ: стрілка вниз, порожній бак). Корисна програма для ситуацій, коли потрібно злити воду з машинки без полоскання чи віджимання.

«Полегшення прасування» / «Без прасування» (символ: праска, або «Easy Iron», «Anti-crease»). Функція, що зменшує рівень зминання білизни. Досягається за рахунок полоскання у великій кількості води, пропуску проміжного віджимання або періодичного струшування білизни після зливу.

«Половинне завантаження» (символ: заповнений наполовину барабан, або «Half Load»). Дозволяє запустити скорочений та більш економний режим прання, якщо білизни накопичено не надто багато. Економить воду та електроенергію.

«Відтермінування ввімкнення» (символ: годинник зі стрілкою, або «Delay Start»). Дає змогу завантажити білизну та миючий засіб, а запуск програми відкласти на певний час (від 1 до 24 годин). Зручно для використання нічних тарифів на електроенергію або для планування прання до моменту повернення додому.

«Контроль рівня води» (символ: крапля води зі стрілкою, або «Water Level Sensor»). Автоматична функція, яка аналізує кількість білизни в барабані та підбирає оптимальний об’єм води для конкретного циклу прання, забезпечуючи ощадливе використання ресурсів.

«Захист від дітей» (символ: ключ, дитина, замок, або «Child Lock»). Блокує панель керування та можливість випадкового відкриття дверей пристрою під час роботи.

Aqua Stop / Захист від протікань (символ: крапля, кран, або «Aqua Stop», «Anti-Leak»). Система захисту від протікань, яка фіксує появу рідини у корпусі чи на дні машинки. У разі виявлення протікання вона автоматично зупиняє роботу машини та перекриває подачу води, запобігаючи затопленню.

Розібравшись із цим набором можливих значків та функцій, ви будете почувати себе впевненіше, обираючи нову пральну машину або використовуючи існуючу. Правильний вибір програми не тільки забезпечить бездоганну чистоту вашої білизни, а й допоможе зберегти її вигляд та продовжити термін експлуатації одягу. Завжди звертайтеся до інструкції виробника вашої конкретної моделі, щоб дізнатися точне значення всіх символів і можливостей.