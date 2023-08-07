Як приготувати смачний маринад, розсіл для огірків - скільки солі, цукру, оцту потрібно додати

Скільки потрібно солі, цукру, інших інгредієнтів для розсолу огірків, для їх маринування на 1 літр води. Як приготувати кисло-солодкі огірки

Господині знають, що головне у приготування будь-яких огірків - це розсіл, а в ньому правильні пропорції солі, цукру, оцту та інших інгредієнтів за необхідністю. Розповідаємо, як приготувати правильний розсіл для солених, маринованих, кисло-солодких огірків.

Скільки солі, цукру, оцту потрібно на один літр води для маринованих огірків

Для маринованих огірків на 1 літр води беремо 2 столові ложки солі, 2 столові ложки цукру, 2 столові ложки 6% оцту.

Оцет для маринованих огірків використовується двох видів 6% та 9%, рідше -- оцтова есенція. На 1 літр готового маринаду потрібно 2 столові ложки 6% або 1,5 ложки 9% оцту.

Якщо оцет заливається безпосередньо в банку, то на 1 літрову банку 1 столова ложка 6% оцту, якщо взяти есенцію, то 1/4 чайної ложки.

Оскільки основою маринаду є вода, тому важливо, щоб вона була чистою, без домішок хлору. Найкраще, якщо вона буде відфільтрованою, в ідеалі – джерельною.

Сіль слід використовувати звичайну, без добавок – йодована для консервацій не годиться.

Набір зелені та спецій для маринованих огірків на літрову банку:

2-3 листки смородини, 2-3 листки вишні, 1 листок хрону, 2-3 зубчики часнику, 2 лаврові листки, 1 парасолька кропу. Для хрустких огірків використовуєте листя смородини та хрону, для запашистого листя дуба та вишні.

Щоб зробити маринад більш ароматним і надати огіркам певних смакових ноток, можна використовувати такі інгредієнти, як чорний перець горошком, запашний перець, лавровий лист, гвоздика, часник, кріп (парасольки або насіння), гірчиця (суха або насіння), насіння коріандру. З часником переборщувати не рекомендується, тому що огірки від нього можуть розм'якшуватися.

На один літр води можна покласти 5-7 горошин запашного перцю, 2 лаврові листки, 1 чайну ложку зерен гірчиці.

Багаторазове заливання гарячим маринадом дозволяє зберегти огірочки твердими та пружними, такий же ефект дає і додавання в маринад зерен гірчиці.

Скільки солі потрібно на один літр води для розсолу малосольних огірків

Для приготування малосольних огірків на один літ води додаємо 2 столові ложки солі.

Стебла та парасольки кропу (їх можна замінити насінням), лавровий лист, чорний та запашний перець горошком, дубове, смородинове, вишневе листя, хрін, часник беруться довільно, на власний розсуд.

Огірки можна буде буквально за кілька годин, щоправда, овочі, приготовлені таким способом, довго не зберігаються без холодильника.

Холодний спосіб засолювання - скільки потрібно солі

Для цього варіанта розсолу знадобиться холодна вода. На літр беруть одну столову ложку кам'яної великої солі з верхом.

Декілька днів огірки потрібно потримати у приміщенні з кімнатною температурою. Після цього зберігати в холодильнику.

Якщо розсіл стане каламутним, цього не потрібно боятися, так і має бути. Згодом заливання стане прозорим.

Кисло-солодкі мариновані огірки - скільки солі, цукру, оцту на один літр води

До одного літра води потрібно буде додати одну столову ложку солі бе згірки, дів столові, з гіркою ложки цукру, півтора чайної ложки оцту 70%.

А також, кріп, часник, хрін, лавровий лист, перець, насіння гірчиці.

Щоб приготувати кисло-солодкі мариновані огірки, потрібно залити їх окропом, прикрити, залишити на 10 хвилин, потім воду з банок злити. Ще раз залити огірки окропом, накрити кришками та залишити на 10 хвилин. Злити воду зі банок і додати в кожну банку суміш перців горошком, запашний перець, лавровий лист, сіль, цукор, оцтову кислоту, залити окропом до краю банки і щільно закрити кришкою. Перевернути банки з огірками на кришки та залишити до повного остигання.

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