Розсипане українське зерно на кордоні з Польщею: у Мінінфраструктури відреагували

Більшість українського зерна (90%) йде через "український коридор" морем, а частина потрапляє до Польщі в опломбованих вагонах, що унеможливлює потрапляння цього зерна на ринок Польщі.

Розсипане українське зерно на залізничних коліях у Польщі – це чергова політична провокація, спрямована на розкол між народами України і Польщі.

Про це заявив міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков.

"Від зіпсованого зерна не виграє ніхто. Такі “акції” – програш для всіх, окрім росіян, які зацікавленні у знищенні наших країн та розбраті цивілізованих країн", - сказав він.

Кубраков нагадав, що вже два роки українські фермери збирають зерно в бронежилетах, під ракетними атаками та попри мінну небезпеку. Українська армія буквально пробила коридор для цього зерна через Чорне море, в світі його вже назвали "Українським коридором".

"Саме через Чорне море йде до 90% нашого експорту. Бо це – питання нашого виживання. І виживання світу, який залежить від українського зерна, особливо в країнах Африки та Азії", - пояснив Кубраков.

Міністр зауважив, що про несанкціоноване втручання в роботу залізниці поінформовано польські правоохоронні органи, Польські залізниці та посольство України в Польщі.

У Міністерстві також додали, що усі вагони Укрзалізниці на кордоні перевіряють контролюючі органи Польщі, їх опломбовують. Це унеможливлює потрапляння українського зерна на ринок Польщі.

Блокада зерна на кордоні з Польщею

Польські фермери-протестувальники 20 лютого влаштували повну блокаду руху на кордоні України через пункт пропуску "Медика-Шегині". Зокрема, був заблокований і рух поїздів. Поляки не пропускають вантажівки навіть з військовою та гуманітарною допомогою, а також висипали зерно з вантажного вагона.

Водночас українські перевізники розпочали власну акцію протесту на трьох пунктах пропуску у відповідь на блокаду вантажівок польськими протестувальниками.

Все, що відомо про польську блокаду кордону з Україною 20 лютого, читайте на ТСН.ua.

Поляки перекрили залізницю та висипали українське зерно на колії

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