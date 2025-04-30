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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
145
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Розсипте по грядці одну ложку цієї речовини — листя на часнику не буде жовтіти: головний секрет городників

У весняну пору, коли прохолода ще нагадує про себе, городники нерідко стикаються з тим, що на часнику та цибулі починають жовтіти верхівки листя.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Чим полити часник від пожовтіння листя

Чим полити часник від пожовтіння листя / © unsplash.com

Таке явище доволі поширене під час весняного похолодання, особливо в той період, коли рослини активно розвиваються й гостро потребують поживних речовин, зокрема азоту.

Саме навесні, на етапі інтенсивного росту, часник найбільше потребує азотного підживлення. Втім, надзвичайно важливо не запізнитися: щойно всередині рослини починає закладатися стрілка, внесення азоту стає небезпечним. Запізніле підживлення може спричинити загнивання цибулини, її зморщення, зниження здатності до зберігання, а також підвищити вразливість до захворювань, зокрема фузаріозу.

На перший погляд здається, що найпростіше — підживити рослини селітрою. Проте у холодному ґрунті нітратна форма азоту майже не засвоюється рослинами. Більше того, під час опадів селітра легко вимивається в ґрунтові води, завдаючи шкоди навколишньому середовищу. Весною не завжди виправдане й використання органіки — особливо якщо добриво ще не встигло повністю перегнити. У такому випадку азот також переважно представлений у формі нітратів, які залишаються недоступними для рослин у прохолодний період.

Ще одним поширеним вибором є сечовина, але і вона має свої обмеження. Щоб азот із неї став доступним, необхідна активність ґрунтових мікроорганізмів, а ті починають працювати лише за умови достатнього тепла. Тим часом часник потребує живлення вже зараз, навіть попри низькі температури.

Досвідчені городники у прохолодну весняну пору радять звертатися до амонійних форм азоту — зокрема до сульфату амонію. Це азотно-сірчане добриво ефективно працює за знижених температур і особливо корисне для культур, які мають підвищену потребу в сірці: таких як часник, цибуля, капуста тощо.

Серед органічних засобів варто обирати ті, що містять гумінові й фульвові кислоти. Наприклад, добрива на кшталт “Гуміомі Цибуля-Часник” мають у своєму складі азот у формі, яка легко засвоюється навіть у холодному ґрунті, не вимивається та не шкодить рослинам.

Серед сучасних ефективних рішень особливу увагу заслуговує мінераліт — універсальний субстрат, який ідеально підходить для весняного підживлення. Він не лише постачає рослинам необхідні поживні речовини, а й стимулює активність корисної ґрунтової мікрофлори. У його складі вже збалансовано присутні всі основні елементи — азот, фосфор і калій — тож додаткові добрива не потрібні.

Щоб підживити рослини, достатньо просто розсипати по 1 столовій ложці мінераліту на кожен квадратний метр площі й злегка розпушити ґрунт. Це зручно робити під час першої весняної прополки, коли на грядках починають пробиватися бур’яни.

Такий спосіб догляду не лише запобігає пожовтінню листя, а й закладає надійну основу для здорового росту на весь сезон.

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Дата публікації
Кількість переглядів
145
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