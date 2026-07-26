Розсипте це під кущі вже зараз: помідори дозріють швидше, будуть солодкими і великими

Помідори. / © ТСН

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У розпал сезону дозрівання помідорів особливо важливо забезпечити рослини поживними речовинами. У липні томатам потрібні елементи, які допомагають плодам стати солодшими, більш м’ясистими і будуть довше зберігатися після збирання.

Що потрібно розсипати під кущі томатів, повідомляє видання Deccoria.pl.

Городники кажуть, що для цього зовсім не обов’язково купувати дорогі добрива — ефективне підживлення можна приготувати власноруч. Серед найкращих натуральних засобів городники називають настій живокосту, базальтове борошно та бананову шкірку.

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Натуральні добрива

Гній живокосту

Підготуйте відро, наповніть його на ¾ зібраним живокостом. Залийте водою у співвідношенні 1 кг пагонів живокосту на 10 літрів води. Можна накрити всю ємність повітропроникним матеріалом, наприклад, сіткою, і залишити в затіненому місці на 2-4 тижні. Щодня перемішуйте гній. Він буде готовий, коли перестане пінитися.

Перед використанням розведіть добриво у співвідношенні 1 літр гною на 10 літрів води та полийте цим розчином помідори.

Базальтове борошно

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Це натуральне мінеральне добриво, яке отримують шляхом дрібного помелу вулканічної породи. Воно є багатим джерелом кремнезему та мінералів, таких як кальцій, магній, калій, фосфор, бор, цинк, залізо та марганець.

Розсипте борошно по грядці навколо помідорів. Воно насичує ґрунт корисними мікроелементами, зміцнює рослини та сприяє швидшому дозріванню плодів. Крім того, таке підживлення покращує смак помідорів і допомагає зробити їх більш соковитими та щільними.

Бананові шкірки

Шкірки цього фрукту містять багато калію та фосфору, тому їх можна використовувати кількома способами: можна закопати дрібні шматочки під помідорами, а можна приготувати настої.

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Банановий чай — це водний екстракт бананових шкірок для поливу рослин. Халийте шкірки 2-3 бананів літром теплої води, щільно закрийте ємність і залиште на ніч. Потім процідіть розчин і полийте ним помідори.

Гній з бананової шкірки - ферментований екстракт, що має сильніший ефект, ніж «чай». 2-3 банани залийте 1 літром води та залиште бродити 7-14 днів. Після цього розведіть гній у співвідношенні 1:5. Його можна використовувати на помідорах раз на два тижні.

Нагадаємо, ми писали про те, що помідори дозріють швидше й дадуть більші плоди, якщо виконати в липні одне нескладне завдання.

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