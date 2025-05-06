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Розташовані найближче до України: відстань в кілометрах до різних аеропортів від кордону до міста
У зв’язку з закритим повітряним простором над Україною громадяни змушені долати чималі труднощі, аби дістатися до закордонних аеропортів. Водночас існують способи скоротити маршрут і спростити дорогу.
Користувачка TikTok з нікнеймом atlantis.travel.88 проаналізувала та представила, скільки кілометрів відділяє український кордон від найзручніших прикордонних міст за межами країни.
З наближенням сезону відпусток дедалі більше українців розпочинають підготовку до подорожей. Особливо уважно планують маршрут ті, хто вирушає за кордон із дітьми — адже кожна хвилина в дорозі має значення.
Перед виїздом варто з’ясувати, скільки кілометрів доведеться подолати від українського кордону до найближчих аеропортів у сусідніх державах.
Так, польські Жешув і Люблін розташовані приблизно за 90 км від України, а до молдавської столиці Кишинева — близько 65 км. Найменшу відстань до України мають румунські міста Ясси (55 км) та Сучава (40 км).
Водночас мандрівниця застерігає: хоча аеропорт у Сучаві розташований зовсім поруч, він доволі компактний і не пропонує широкого вибору напрямків.