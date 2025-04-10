Як приготувати глазур на паску за декілька секунд / © www.freepik.com/free-photo

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Зараз усі господині готуються до Великодня, збирають різноманітні рецепти, щоб спекти смачні ароматні пасочки. А щоб ваша паска була не лише смачною, а й невимовно гарною, можна приготувати глазур з маршмелоу. Авторка українського кулінарного блогу в Instagram поділилася секретом приготування цієї глазурі, як пише ресурс gordonua.com.

Як за декілька секунд приготувати ідеальну глазур для пасок: про це мало хто знає

Авторка блогу зазначає, що з таким завданням може впоратися навіть дитина, адже нічого складного в процесі приготування цієї глазурі немає.

Така глазур застигає дуже швидко, не буде твердою, виходить пружною і не липне. Її дуже легко розрізати, вона не розсипатиметься, як білкова глазур.

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Щоб приготувати диво-глазур, вам знадобиться лише 75 грамів маршмелоу та 2 столові ложки води. Візьміть мисочку, яку можна буде поставити в мікрохвильовку, покладіть туди маршмелоу і додайте воду. Поставте ємність до мікрохвильової печі на 15 секунд. Потім витягніть і помішайте. Все — тепер у гарячу глазур можна опускати пасочки.