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Розтопіть трохи цього продукту в мікрохвильовці — у вас вийде ідеальна й нелипка глазур на паски
На приготування цієї глазурі вам вистачить пів хвилини, однак результат вас приємно здивує.
Зараз усі господині готуються до Великодня, збирають різноманітні рецепти, щоб спекти смачні ароматні пасочки. А щоб ваша паска була не лише смачною, а й невимовно гарною, можна приготувати глазур з маршмелоу. Авторка українського кулінарного блогу в Instagram поділилася секретом приготування цієї глазурі, як пише ресурс gordonua.com.
Як за декілька секунд приготувати ідеальну глазур для пасок: про це мало хто знає
Авторка блогу зазначає, що з таким завданням може впоратися навіть дитина, адже нічого складного в процесі приготування цієї глазурі немає.
Така глазур застигає дуже швидко, не буде твердою, виходить пружною і не липне. Її дуже легко розрізати, вона не розсипатиметься, як білкова глазур.
Щоб приготувати диво-глазур, вам знадобиться лише 75 грамів маршмелоу та 2 столові ложки води. Візьміть мисочку, яку можна буде поставити в мікрохвильовку, покладіть туди маршмелоу і додайте воду. Поставте ємність до мікрохвильової печі на 15 секунд. Потім витягніть і помішайте. Все — тепер у гарячу глазур можна опускати пасочки.