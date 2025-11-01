- Дата публікації
Розумні дачники ніколи не викидають картон: возять його на ділянку коробками, і ось куди використовують — 4 простих способи
Якщо ви досі не розумієте, навіщо тягти на дачу старий картон, то ви серйозно помиляєтесь. Ми розповімо про 4 прості способи його використання.
Перший спосіб — покласти картон навколо дерев у пристовбурні кола. Це допоможе ґрунту довше зберігати вологу і підтримувати здоров’я дерев.
Другий спосіб — устелити картоном простір між грядками. По ньому зручно ходити, навіть якщо земля волога, а ще картон не дає рости бур’янам, тож ваші рослини отримають більше простору для росту.
Третій спосіб — порвати картон на дрібні шматочки і додати до компосту. Він допоможе швидше виділяти азот, а компост дозріє значно швидше.
Четвертий спосіб — застосовувати картон під час створення високих грядок. Спершу стелимо листи картону, а потім формуємо на них грядки з ґрунту. Це захищає від бур’янів, зберігає вологу, і рослини відповідають щедрим урожаєм.