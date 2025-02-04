Розумні й самотні: чому люди у зрілому віці скорочують коло спілкування

З роками розумні люди все частіше відмовляються від товариства інших, щоб більше часу проводити наодинці з собою.

З часом коло спілкування людей помітно звужується, ті друзі, які колись вважалися близькими, більше не надихають і не наповнюють. Психологи вважають це нормальним процесом. Адже в зрілому віці людина більше не потребує великої кількості комунікацій, поряд з нею залишаються лише найрідніші. Розповідаємо, чому розумні люди у зрілому віці надають перевагу самотності.

Чому люди у зрілому віці скорочують коло спілкування: пояснення психологів

Цінують якість спілкування. Вони розуміють, що від кількості знайомих не залежить глибина та значущість зв’язків. З віком людина розуміє, що поряд мають бути лише ті, хто розділяє її погляди, інтереси та цінності.

Вони розуміють, що від кількості знайомих не залежить глибина та значущість зв’язків. З віком людина розуміє, що поряд мають бути лише ті, хто розділяє її погляди, інтереси та цінності. Зміна пріоритетів. Перетинаючи віковий поріг у сорок років, людина може повністю переосмислити свої погляди, цінності та змінити сферу діяльності. У неї просто не залишається часу на спілкування з друзями, бо треба багато працювати, можливо, навчатися, щоб переналаштуватися на інший спосіб життя. А коли щось змінюється в житті, змінюються також пріоритети й цінності, тому втрачається старе коло спілкування, бо більше немає нічого спільного.

Перетинаючи віковий поріг у сорок років, людина може повністю переосмислити свої погляди, цінності та змінити сферу діяльності. У неї просто не залишається часу на спілкування з друзями, бо треба багато працювати, можливо, навчатися, щоб переналаштуватися на інший спосіб життя. А коли щось змінюється в житті, змінюються також пріоритети й цінності, тому втрачається старе коло спілкування, бо більше немає нічого спільного. Потреба в самотності. З часом люди розуміють, що час – це єдина цінність, яка насправді існує, і її не варто витрачати дарма. Тому вони намагаються якнайбільше часу присвятити собі, своїм роздумам і відпочинкові.

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