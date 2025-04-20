Чим підживити троянди, щоб пишно цвіли / © www.freepik.com/free-photo

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Напевно, кожній господині відомо, що троянда — досить вибаглива квітка, яка потребує ретельного догляду. І щоб кущі випустили багато бутонів і квітнули до самої осені, їх треба правильно підживлювати. Адже ці квіти потребують збалансованих добрив саме навесні, у період активного росту та розвитку. Професійні флористи розкрили перевірене часом підживлення, яким користуються упродовж десятиліть. Розповідаємо, чим підживити троянди, щоб вони безперервно квітнули увесь сезон.

Чим підживити трояндові кущі для пишного цвітіння: поради експертів

Професійні флористи наголошують, що одним із найкращих добрив для трояндових кущів є звичайний пташиний послід. Для приготування поживного еліксиру необхідно розчинити пташиний послід у воді, дотримуючись пропорції 1:20. Щоб усі цінні мікроелементи та поживні речовини перейшли в рідину, їй треба дати настоятися упродовж п’яти діб. Потім отриманий концентрат необхідно розвести водою повторно у співвідношенні 1:3 відповідно.

Поливати троянди цим підживленням необхідно тоді, коли середньодобова температура становитиме 12-15 градусів, а земля прогріється до семи. Це добриво стимулюватиме трояндові кущі до росту та розвитку після зими, допоможе їм набратися сил та енергії для рясного і тривалого цвітіння.

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