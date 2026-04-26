Троянди вважаються королевами саду, але навіть найкращі сорти не дадуть рясного цвітіння без правильного живлення. Багато садівників помічають, що кущ росте, але бутонів мало і вони швидко опадають. Причина часто криється у нестачі простих поживних речовин, які можна легко дати рослині навіть без дорогих добрив. Існують доступні засоби, які після розведення водою здатні примусити трояндові кущі постійно випускати бутони.

Дріжджовий розчин. Дріжджі стимулюють розвиток кореневої системи і активізують мікрофлору ґрунту. Після поливу таким складом троянди швидше формують нові пагони і закладають більше бутонів. Щоб отримати розчин, 10 г сухих дріжджів змішують із літром теплої води та чайною ложкою цукру, після чого залишають суміш на 3 години для активації процесів бродіння. Далі концентрат розводять у 7 літрах води і застосовують для поливу під корінь.

Деревна зола для рясного цвітіння. Попіл — природне джерело калію і фосфору, які відповідають саме за цвітіння. Він зміцнює рослину і допомагає формувати велику кількість бутонів. Щоб зробити поживний настій, склянку золи заливають 10 літрами гарячої води і залишають настоюватися приблизно на добу, час від часу перемішуючи. Після цього рідину обережно використовують для поливу під корінь.

Настій бананових шкірок. Бананова шкірка містить калій, який безпосередньо впливає на якість і тривалість цвітіння. Для отримання живильного настою беруть 2 шкірки, заливають трьома літрами води і витримують у темному місці до 4 днів. Після настоювання рідину проціджують і перед використанням розбавляють водою у рівних пропорціях.