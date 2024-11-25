Розведіть у воді популярні ліки і отримаєте чудовий засіб для прибирання: про що йдеться

Йдеться про ацетилсаліцилову кислоту. Як пишуть у виданні House Digest, вона є "маленький помічником", який здатний покращити різноманітні процеси: від миття підлоги до відбілювання речей. Потрібно лише знати, як правильно цей засіб використовувати.

Щоб підтримувати підлогу в ідеальному стані, необхідно витрачати чимало часу та зусиль. Адже вона страждає від зношення, забруднень та появи подряпин. У спеціальних засобах для миття підлоги міститься чимало хімічних елементів, але ацетилсаліцилова кислота може з легкістю їх всі замінити.

Для приготування розчину для миття підлоги, розчиніть у 2 л теплої води 4-5 пігулок. Ретельно розмішайте, а потім просто вимийте підлогу отриманою сумішшю. Ви одразу побачите, як вона яскраво засяє.

Ацетилсаліцилова кислота також може допомогти очистити забиті стоки. Вам навіть не доведеться прикладати зусиль, адже пігулка впорається зі всім сама.

Щоб приготувати розчин для очищення забитих стоків, киньте просто у раковину кілька пігулок ацетилсаліцилової кислоти, а зверху залийте кількома столовими ложками гарячого столового оцту. Ви одразу побачите хімічну реакцію з виділення вуглекислого газу. Зачекайте до 10 хвилин, а потім влийте у раковину окріп. Забиті стоки одразу очистяться.

Якщо ви стикнулися з тим, що колись сліпучо-білі речі стали тьмяними і віддають жовтизною, то тут вам знову на допомогу прийде ацетилсаліцилова кислота.

Приготуйте розчин для прання білих речей з 4 л води і 2 пігулок кислоти в достатньо глибокій ємності, наприклад, мисці. Потім замочіть у суміші вицвівші речі на ніч. Жовтизна і тьмяність повинні зникнути на ранок. Вам потрібно буде лише прополоскати речі в чистій воді, а потім висушити їх.

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