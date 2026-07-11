Рулет із кабачків: топ-3 найсмачніших та легких рецептів, які варто приготувати цього літа

Як приготувати рулет з кабачків / © Credits

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Кабачки залишаються одним із найпопулярніших сезонних овочів. Із них готують запіканки, оладки, крем-супи та закуски, однак особливо популярними є рулети із кабачків.

У матеріалі ТСН.ua зібрали три перевірені рецепти, які прикрасять як сімейний, так і святковий стіл.

Рулет із кабачків із сиром та зеленню

Цей варіант вважається класичним. Начинка виходить легкою, свіжою та ароматною.

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Інгредієнти

Для коржа:

2 середні кабачки;

3 яйця;

120 г твердого сиру;

4 ст. л. борошна;

сіль і чорний перець;

кріп або петрушка.

Для начинки:

250 г вершкового сиру;

2 зубчики часнику;

зелень;

2 ст. л. сметани або грецького йогурту.

Як приготувати

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Кабачки натріть на великій тертці, трохи посоліть і залиште на 10–15 хвилин. Після цього добре відіжміть зайву рідину. Додайте яйця, натертий сир, подрібнену зелень, борошно та спеції. Перемішайте до однорідності.

Деко застеліть пергаментом, рівномірно розподіліть масу шаром приблизно 1 см і випікайте 25–30 хвилин при температурі 180 градусів до золотистої скоринки.

Для начинки змішайте вершковий сир, сметану, подрібнений часник і зелень. Трохи охолоджений корж змастіть сирною масою, щільно загорніть рулетом і поставте в холодильник мінімум на годину. Перед подачею наріжте порційними шматочками.

Кабачковий рулет із куркою та сиром

Ця закуска виходить більш поживною і легко може стати повноцінною вечерею.

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Інгредієнти

Для основи:

2 молоді кабачки;

3 яйця;

100 г твердого сиру;

5 ст. л. борошна;

сіль, паприка.

Для начинки:

300 г відвареного курячого філе;

150 г плавленого або вершкового сиру;

2 ст. л. майонезу чи йогурту;

зелень.

Спосіб приготування

Корж приготуйте так само, як у першому рецепті.

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Куряче філе дрібно наріжте або розберіть на волокна. Додайте сир, зелень та соус, добре перемішайте.

Рівномірно розподіліть начинку по кабачковій основі, акуратно сформуйте рулет і залиште його на 30–40 хвилин у холодильнику. Після цього страва стане щільнішою та буде легко нарізатися.

Рулет із кабачків із грибами

Любителям насиченого смаку варто спробувати варіант із печерицями.

Інгредієнти

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Для коржа:

2 кабачки;

3 яйця;

100 г твердого сиру;

4 ст. л. борошна;

спеції.

Для начинки:

300 г печериць;

1 цибулина;

150 г вершкового сиру;

1 ст. л. вершкового масла;

свіжа зелень.

Покроковий рецепт

Печериці наріжте пластинками, обсмажте разом із цибулею до випаровування вологи. Остудіть. Змішайте гриби з вершковим сиром і зеленню.

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На готовий кабачковий корж викладіть начинку рівним шаром, сформуйте рулет і дайте йому настоятися в холодильнику не менше години.

Корисні поради

Щоб рулет не розвалювався, кабачки потрібно дуже добре відтиснути від соку. Саме зайва волога найчастіше робить основу надто м’якою. Не пересушуйте корж у духовці — він має залишатися еластичним, інакше під час згортання можуть з’явитися тріщини. Перед нарізанням бажано охолодити страву. Завдяки цьому шматочки будуть рівними, а начинка збереже форму. Таку закуску можна готувати заздалегідь. У холодильнику вона добре зберігається до двох діб, а смак після охолодження стає ще більш виразним.

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