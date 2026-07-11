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Рулет із кабачків: топ-3 найсмачніших та легких рецептів, які варто приготувати цього літа
Шукаєте смачні страви з кабачків? Пропонуємо три перевірені рецепти.
Кабачки залишаються одним із найпопулярніших сезонних овочів. Із них готують запіканки, оладки, крем-супи та закуски, однак особливо популярними є рулети із кабачків.
У матеріалі ТСН.ua зібрали три перевірені рецепти, які прикрасять як сімейний, так і святковий стіл.
Рулет із кабачків із сиром та зеленню
Цей варіант вважається класичним. Начинка виходить легкою, свіжою та ароматною.
Інгредієнти
Для коржа:
2 середні кабачки;
3 яйця;
120 г твердого сиру;
4 ст. л. борошна;
сіль і чорний перець;
кріп або петрушка.
Для начинки:
250 г вершкового сиру;
2 зубчики часнику;
зелень;
2 ст. л. сметани або грецького йогурту.
Як приготувати
Кабачки натріть на великій тертці, трохи посоліть і залиште на 10–15 хвилин. Після цього добре відіжміть зайву рідину. Додайте яйця, натертий сир, подрібнену зелень, борошно та спеції. Перемішайте до однорідності.
Деко застеліть пергаментом, рівномірно розподіліть масу шаром приблизно 1 см і випікайте 25–30 хвилин при температурі 180 градусів до золотистої скоринки.
Для начинки змішайте вершковий сир, сметану, подрібнений часник і зелень. Трохи охолоджений корж змастіть сирною масою, щільно загорніть рулетом і поставте в холодильник мінімум на годину. Перед подачею наріжте порційними шматочками.
Кабачковий рулет із куркою та сиром
Ця закуска виходить більш поживною і легко може стати повноцінною вечерею.
Інгредієнти
Для основи:
2 молоді кабачки;
3 яйця;
100 г твердого сиру;
5 ст. л. борошна;
сіль, паприка.
Для начинки:
300 г відвареного курячого філе;
150 г плавленого або вершкового сиру;
2 ст. л. майонезу чи йогурту;
зелень.
Спосіб приготування
Корж приготуйте так само, як у першому рецепті.
Куряче філе дрібно наріжте або розберіть на волокна. Додайте сир, зелень та соус, добре перемішайте.
Рівномірно розподіліть начинку по кабачковій основі, акуратно сформуйте рулет і залиште його на 30–40 хвилин у холодильнику. Після цього страва стане щільнішою та буде легко нарізатися.
Рулет із кабачків із грибами
Любителям насиченого смаку варто спробувати варіант із печерицями.
Інгредієнти
Для коржа:
2 кабачки;
3 яйця;
100 г твердого сиру;
4 ст. л. борошна;
спеції.
Для начинки:
300 г печериць;
1 цибулина;
150 г вершкового сиру;
1 ст. л. вершкового масла;
свіжа зелень.
Покроковий рецепт
Печериці наріжте пластинками, обсмажте разом із цибулею до випаровування вологи. Остудіть. Змішайте гриби з вершковим сиром і зеленню.
На готовий кабачковий корж викладіть начинку рівним шаром, сформуйте рулет і дайте йому настоятися в холодильнику не менше години.
Корисні поради
Щоб рулет не розвалювався, кабачки потрібно дуже добре відтиснути від соку. Саме зайва волога найчастіше робить основу надто м’якою.
Не пересушуйте корж у духовці — він має залишатися еластичним, інакше під час згортання можуть з’явитися тріщини.
Перед нарізанням бажано охолодити страву. Завдяки цьому шматочки будуть рівними, а начинка збереже форму.
Таку закуску можна готувати заздалегідь. У холодильнику вона добре зберігається до двох діб, а смак після охолодження стає ще більш виразним.