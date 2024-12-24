Рулет, пляцок і ламанці: святкові рецепти випічки з маком на Різдво

Випічка з маком дуже популярна серед українців.

Здавна мак для був для наших пращурів чарівною рослиною, яка символізувала безкінечність і захищала від злих сил. Окрім того, багато страв українці готували з маком. Зокрема, на Різдво.

ТСН.ua пропонує рецепти смачної різдвяної випічки з маком - макового рулету, макового пляцка та ламанців з медом і маком.

Маковий рулет

Інгредієнти для тіста

250 г пшеничного борошна

20 г цукру

7 г сухих дріжджів

20 г вершкового масла

150 мл вершків 10%

одне яйце + один жовток

Інгредієнти для начинки

300 г маку

300 мл молока

100 г цукру

1 яєчний білок

Приготування

1. У мисці змішайте борошно, дріжджі, сіль та цукор, а також додайте теплі вершки. Вимісіть руками тісто до однорідності. Потім додайте до цієї маси розтоплене вершкове масло і вимісіть ще раз.

2. Накрийте тісто харчовою плівкою і поставте до теплого місця. Тісто має збільшитися в об’ємі вдвічі.

3. Для приготування начинки закип’ятіть воду, а потім додайте до неї мак. Нехай маса кипить на повільному вогні 10 хвилин. Потім злийте воду, додайте до маку молоко та знову поставте на плиту. Варіть ще 10 хвилин на повільному вогні, помішуючи.

4. У мисці змішайте мак та цукор. Збийте цю масу блендером. Макова начинка має повністю охолонути. Потім додайте білок і перемішайте до однорідності.

5. Коли тісто збільшилося в об’ємі, викладіть його на присипану борошном поверхню, розкачайте у прямокутник, але не занадто тонким шаром.

6. Розподіліть макову начинку рівномірно по тісту. Сформуйте рулет. Накрийте рушником. На 20-30 хвилин залиште його у теплому місці, аби підійшов.

7. Змастіть рулет жовтком та поставте до духовки. Випікайте рулет 30-35 хвилин за 180°С.

Львівський маковий пляцок

Інгредієнти для макового коржа

125 г маку

4 яйця

150 г цукру

200 г яблук

5 ст л манки

75 г вершкового масла

2 ч л розпушувача

Інгредієнти для медових коржів

4 яйця

2 ст л меду

180 г цукру

1 ч л соди

270 г борошна

Інгредієнти для крему

700 г сметани

400 г цукру

10 г ванільного цукру

Приготування медових коржів

1. У мисці змішуємо яйця та додаємо цукор. Збиваємо міксером до утворення пишної піни.

2. Мед нагріваємо у мікрохвильовій печі, додаємо соду, перемішуємо. Потім змішуємо медову та яєчну маси. Додаємо просіяне борошно та замішуємо тісто.

3. Дві форми для випічки застеляємо пергаментом. Розділяємо тісто на дві частини - для двох медових коржів. Ставимо до розігрітої 180°С духовки. Випікаємо 25 хвилин.

Приготування макових коржів

1. Мак подрібнюємо у кавомолці. Змішуємо з манкою та розпушувачем.

2. Збиваємо міксером яйця з цукром. Додаємо до макової суміші.

3. Яблука очищаємо від шкірки, видаляємо серцевину й натираємо на дрібній тертці. З’єднуємо з маковою сумішшю та розм’якшеним вершковим маслом.

4. Виливаємо тісто у застелену пергаментом форму. Випікаємо маковий корж протягом 20 хвилин за температури 180°С.

Приготування пляцка

1. Сметану з’єднуємо зі звичайним та ванільним цукром, збиваємо у блендері до утворення густого крему.

2. Перемащуємо коржі сметанним кремом. Маковий корж розміщуємо посередині. Вкриваємо кремом боки та верхівку макового пляцка. Прикрашаємо пляцок за бажанням - маком, подрібненим печивом тощо.

Ламанці з медом і маком

Інгредієнти для коржа

500 г борошна

100 мл молока

одне яйце

30 г меду

30 г маку

30 г вершкового масла

5 г соди

Інгредієнти для соусу

100 г меду

160 г води

60 г маку

Приготування

1. Яйце розітріть з медом, а потім додайте борошно, молоко, мак, м’яке вершкове масло, соду й замісіть круте тісто.

2. На посипаній борошном поверхні тонким пластом розкачайте тісто. Викладіть його на застелене пергаментом деко. Випікайте близько 20 хвилин за температури 180°C.

3. Для приготування соусу мак запарте окропом і дайте охолонути. Злийте рідину. Мак розітріть у ступці або блендері до білого кольору. Додайте мед і перемішайте.

4. Спечений корж поламайте на шматочки і полийте їх маковим соусом.

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