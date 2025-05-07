Румбамбар чи ревінь: користь і шкода рослини, що потрібно про це знати

Румбамбар чи ревінь

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Як правильно: ревінь чи румбамбар

У повсякденному вжитку в Україні часто можна почути два варіанти назви цієї рослини: ревінь і румбамбар. З наукового погляду правильна назва — ревінь (Rheum rhabarbarum), адже саме вона вживається в ботанічній і медичній літературі. Слово «румбамбар» — це діалектизм, який поширений переважно в західних регіонах України і має німецьке походження (від Rhabarber). Обидва слова означають одну й ту саму рослину. Отже, відмінності між ревенем і румбамбаром немає — це дві назви одного й того самого овоча.

Ревінь — це овоч чи фрукт, які його частини вживають

Ревінь (Rheum rhabarbarum) — багаторічна трав’яниста рослина родом з Центральної Азії, яка належить до родини гречкових. У їжу використовують винятково м’ясисті черешки листя, тоді як листові пластинки містять велику кількість щавлевої кислоти і є отруйними.

Цікаво, що хоча ревінь має яскраво виражений кислуватий смак, з ботанічного погляду він вважається овочем, хоча в кулінарії сприймається як фрукт.

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Користь ревеню: що підтверджено наукою

Ревінь має високу поживну цінність і може позитивно впливати на стан здоров’я завдяки вмісту низки біологічно активних речовин.

Джерело антиоксидантів

Ревінь містить антоціани, які надають черешкам червоного забарвлення. Ці сполуки мають антиоксидантні властивості, тобто нейтралізують вільні радикали, які сприяють старінню клітин і розвитку хронічних захворювань.

Покращує травлення

Черешки ревеню містять велику кількість харчових волокон, які стимулюють перистальтику кишківника і сприяють регулярному випорожненню. Також ревінь здавна використовували як м’який проносний засіб, що визнано й сучасною фітотерапією.

Знижує рівень холестерину

Проведені дослідження показали, що регулярне вживання волокон з ревеню може сприяти зниженню рівня «поганого» холестерину (LDL).

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Може позитивно впливати на рівень цукру в крові

У лабораторних умовах було виявлено, що екстракти ревеню здатні знижувати глікемічний індекс страв. Водночас прямого клінічного підтвердження на людях поки бракує, тому рекомендації вживати ревінь за діабету потребують обережності та консультації з лікарем.

Якої шкоди може завдати ревінь

Попри очевидну користь, ревінь — не настільки безпечна рослина, як здається. Зокрема, існують кілька потенційно небезпечних моментів:

Основна проблема ревеню — це щавлева кислота, яка накопичується як у листі (в токсичних кількостях), так і в менших дозах — у черешках. Щавлева кислота зв’язує кальцій в організмі, що може призводити до утворення оксалатних каменів у нирках. Вона може стати причиною порушень мінерального обміну у людей з хронічними хворобами нирок.

Тому не рекомендується вживати ревінь людям із сечокам’яною хворобою або підвищеним рівнем оксалатів у сечі.

Науково доведено, що листя ревеню токсичне . Симптоми отруєння — нудота, блювання, утруднене дихання, слабкість. Вживання листя може становити загрозу життю, тому його треба повністю уникати.

Через вміст біоактивних речовин та потенційно подразнювальну дію на кишківник вагітним жінкам і матерям, які годують грудьми, треба утриматися від регулярного вживання ревеню без рекомендацій лікаря.

Як вживати ревінь правильно

Щоб знизити можливі негативні наслідки вживання ревеню, використовуйте лише черешки. Вибирайте молоді стебла — вони ніжніші та безпечніші. Не зловживайте — оптимально споживати ревень 1–2 рази на тиждень у сезон. Термічне оброблення знижує кислотність ревеню.

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Ревінь — рослина з подвійною природою: вона і корисна, і потенційно небезпечна. Його варто включати до раціону навесні як джерело вітамінів та антиоксидантів, але лише за умови помірного вживання і правильного приготування. Пам’ятайте: не вся зелена частина корисна — листя ревеню вживати категорично заборонено.