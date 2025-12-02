Рушники будуть м’які, як у люксовому готелі: простий трюк прання без кондиціонера, який реально працює

Як зробити рушники м’якими / © pexels.com

Але є чудова новина: зовсім не обов’язково купувати дорогий кондиціонер для білизни — існують перевірені домашні лайфхаки, які знову зроблять ваші рушники розкішними, немов ви відпочиваєте в люксовому готелі.

Використовуйте менше прального засобу

Однією з головних причин жорстких рушників є накопичення прального порошку у волокнах. Достатньо брати половину рекомендованої дози миючого засобу, і ваші рушники стануть м’якішими та краще вбирати воду.

Оцет замість кондиціонера для білизни

Оцет — найкраща натуральна альтернатива кондиціонеру для білизни. Додайте 1 склянку оцту під час полоскання: він видаляє вапняний наліт, залишки прального порошку та нейтралізує запахи. Повторюйте процедуру хоча б раз на шість тижнів — і рушники стануть неймовірно м’якими та чистими без хімії.

Харчова сода для відновлення м’якості

Харчова сода не лише пом’якшує волокна, а й усуває мінеральні відкладення, нейтралізує запахи та повертає рушникам свіжість. Додайте півсклянки соди у барабан під час прання, і результат вас приємно здивує.

Розпушуйте рушники перед сушінням

Перед тим як сушити рушники в сушильній машині або на вішалці, добре їх струсіть. Це дозволяє “розкрити” волокна, запобігає злипання та жорсткості, забезпечує рівномірне висихання і довше зберігає м’якість рушників.