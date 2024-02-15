Русифіковані жіночі імена: чому українською мовою не правильно говорити "Наташа" або "Даша"

В українській мові існує багато русифікованих жіночих імен. Як правильно називати дівчат з такими іменами?

Редакторка Ольга Васильєва дала корисні поради, як правильно українською мовою вимовляти русифіковані жіночі імена.

Через довготривалий вплив російської насильницької культури сильно позначився на Україні. Тому більшість громадян навіть і не підозрюють, що використовують у побуті зросійщені форми імен. Перевірте себе.

Для прикладу Ольга Васильєва навела ім'я свого чоловіка, якого на Полтавщині його бабуля називала суржикізмом. На жаль, подібних помилок можна припуститися і з жіночими іменами. Зокрема, з такими досить популярними в Україні як:

Олена — Лєна, Альона;

— Лєна, Альона; Христина — Крістіна;

— Крістіна; Ганнуся, Ганя, Ганця — Анюта;

— Анюта; Ксеню — Ксюша;

— Ксюша; Іринка, Іруся, Оринка, Орися — Іріша;

— Іріша; Катря, Катруся, Катеринка — Катюша;

— Катюша; Даруся, Даринка, Дара, Дарця — Даша;

— Даша; Марічка, Маруся, Марійка — Маша;

— Маша; Ната, Наталя, Наталка — Наташа.

Погодьтеся, що українською мовою ці жіночі імена звучать ніжніше та лагідніше. Варто забувати про насильницьку російську культуру та переходити на своє, українське і рідне.

Читайте також: