Русифіковані жіночі імена: чому українською мовою не правильно говорити "Наташа" або "Даша"

В українській мові існує багато русифікованих жіночих імен. Як правильно називати дівчат з такими іменами?
Редакторка Ольга Васильєва дала корисні поради, як правильно українською мовою вимовляти русифіковані жіночі імена.
Через довготривалий вплив російської насильницької культури сильно позначився на Україні. Тому більшість громадян навіть і не підозрюють, що використовують у побуті зросійщені форми імен. Перевірте себе.
Для прикладу Ольга Васильєва навела ім'я свого чоловіка, якого на Полтавщині його бабуля називала суржикізмом. На жаль, подібних помилок можна припуститися і з жіночими іменами. Зокрема, з такими досить популярними в Україні як:
- Олена — Лєна, Альона;
- Христина — Крістіна;
- Ганнуся, Ганя, Ганця — Анюта;
- Ксеню — Ксюша;
- Іринка, Іруся, Оринка, Орися — Іріша;
- Катря, Катруся, Катеринка — Катюша;
- Даруся, Даринка, Дара, Дарця — Даша;
- Марічка, Маруся, Марійка — Маша;
- Ната, Наталя, Наталка — Наташа.
Погодьтеся, що українською мовою ці жіночі імена звучать ніжніше та лагідніше. Варто забувати про насильницьку російську культуру та переходити на своє, українське і рідне.
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