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Русифіковані жіночі імена: чому українською мовою не правильно говорити "Наташа" або "Даша"

Русифіковані жіночі імена: чому українською мовою не правильно говорити "Наташа" або "Даша"

Українські імена жіночі, які є русифікованими: як говорити правильно / Фото: ТСН.ua

В українській мові існує багато русифікованих жіночих імен. Як правильно називати дівчат з такими іменами?

Редакторка Ольга Васильєва дала корисні поради, як правильно українською мовою вимовляти русифіковані жіночі імена.

Через довготривалий вплив російської насильницької культури сильно позначився на Україні. Тому більшість громадян навіть і не підозрюють, що використовують у побуті зросійщені форми імен. Перевірте себе.

Для прикладу Ольга Васильєва навела ім'я свого чоловіка, якого на Полтавщині його бабуля називала суржикізмом. На жаль, подібних помилок можна припуститися і з жіночими іменами. Зокрема, з такими досить популярними в Україні як:

  • Олена — Лєна, Альона;
  • Христина — Крістіна;
  • Ганнуся, Ганя, Ганця — Анюта;
  • Ксеню — Ксюша;
  • Іринка, Іруся, Оринка, Орися — Іріша;
  • Катря, Катруся, Катеринка — Катюша;
  • Даруся, Даринка, Дара, Дарця — Даша;
  • Марічка, Маруся, Марійка — Маша;
  • Ната, Наталя, Наталка — Наташа.

Погодьтеся, що українською мовою ці жіночі імена звучать ніжніше та лагідніше. Варто забувати про насильницьку російську культуру та переходити на своє, українське і рідне.

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