ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
414
Час на прочитання
2 хв

Риба, яку ми недооцінюємо: недорога, смачна і корисніша за оселедець, лосось та скумбрію

Така риба має високий вміст омега-3, повноцінний білок і ще купу корисних мікроелементів.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Насправді, харчова цінність риби визначається не її ціною, а вмістом жирних кислот, білка та мікронутрієнтів. Є види, які залишаються поза увагою, хоча мають більш концентрований поживний профіль, ніж лосось, скумбрія чи оселедець, і краще підходять для регулярного вживання.

Йдеться про сардину — морську рибу, яка часто недооцінюється через свій розмір і доступність, але є одним із найконцентрованіших джерел поживних речовин серед усіх видів риби.

Сардина має високу концентрацію омега-3 жирних кислот, які відіграють ключову роль у роботі серцево-судинної системи, зменшенні запальних процесів і підтримці когнітивних функцій.

Важливо, що ці жирні кислоти знаходяться у природній формі, яка добре засвоюється організмом. За щільністю омега-3 на 100 г продукту сардина перевищує показники лосося.

Крім того, сардина є повноцінним джерелом білка з високою біологічною цінністю. Вона містить всі незамінні амінокислоти, необхідні для відновлення м’язової тканини.

Які мікроелементи містяться в сардині

Одна з ключових переваг сардини — вміст кальцію, особливо якщо вона вживається разом із кістками, у консервованому вигляді вони стають м’якими та безпечними. Це робить її важливим продуктом для підтримки кісткової тканини.

Також риба містить:

  • вітамін D — для засвоєння кальцію та зміцнення імунної системи;

  • вітамін B12 — для нервової системи та кровотворення;

  • селен — потужний антиоксидант;

  • фосфор — для енергетичного обміну.

Цей комплекс корисних речовин робить сардину не просто джерелом жирів, а багатофункціональним продуктом.

Чому сардина корисніша за лосось і скумбрію

Сардина накопичує значно менше важких металів, зокрема ртуті, тому її можна регулярно їсти.

Крім того, вона має більш стабільний природний склад, оскільки значна частина сардин виловлюється у дикій природі, а не вирощується штучно, як лосось.

Ще одна перевага — концентрація поживних речовин у малому об’ємі. Завдяки цьому навіть невелика порція забезпечує значну частину добової потреби у ключових нутрієнтах.

Як правильно вживати сардини, щоб отримати максимальну користь

Найбільш практичний варіант — консервована сардина у власному соку або оливковій олії. Вона зберігає більшість корисних речовин і не потребує складної обробки.

Також підходить свіжа або заморожена сардина, яку можна запікати чи готувати на пару. Важливо уникати надмірного обсмажування, щоб не руйнувати жирні кислоти.

Дата публікації
Кількість переглядів
414
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie