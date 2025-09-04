- Дата публікації
-
- Категорія
- Різне
- Кількість переглядів
- 150
- Час на прочитання
- 1 хв
Рибалка упіймав у річці "монстра", який важить більше за 10-річну дитину
Рибалці пощастило витягти з водойми коропа, який важив аж 32,5 кілограма.
Кожна риболовля — це інтрига, але деякі історії стають легендами.
Одній чоловікові нещодавно пощастило спіймати такого велетня, про якого мріє кожен рибалка: короп, який заважив неймовірні 32,5 кілограма.
Риба була настільки велика, що чоловік навіть не зміг утримати її в руках, аби показати на камеру у всій красі, як можна побачити на відео автора у ТікТок.
Для порівняння, риба важить як 10-річна дитина або цілий мішок картоплі. Де саме рибалці вдалося упіймати такий трофей — невідомо.
Що це за риба
Короп — одна з найбільш упізнаваних прісноводних риб. Має масивне тіло, велику голову та товсту луску золотисто-зеленого кольору. Його природний ареал — Європа та Азія, але завдяки розведенню він поширився майже по всьому світу.
Харчуються коропи переважно рослинною їжею, водоростями, а також дрібними безхребетними. У природі вони виконують важливу роль у підтриманні екосистеми водойм — розпушують ґрунт на дні, впливають на колообіг поживних речовин та є кормом для хижих риб.
Нагадаємо, в одному з озер Києва чоловік виловив рибу-гіганта. У Дарницькому районі столиці на озері Сонячне рибалка упіймав білого амура вагою 14,6 кг.