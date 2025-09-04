Рибалка упіймав у річці "монстра", який важить більше за 10-річну дитину

Короп-рекордсмен / © скриншот з відео

Кожна риболовля — це інтрига, але деякі історії стають легендами.

Одній чоловікові нещодавно пощастило спіймати такого велетня, про якого мріє кожен рибалка: короп, який заважив неймовірні 32,5 кілограма.

Риба була настільки велика, що чоловік навіть не зміг утримати її в руках, аби показати на камеру у всій красі, як можна побачити на відео автора у ТікТок.

Для порівняння, риба важить як 10-річна дитина або цілий мішок картоплі. Де саме рибалці вдалося упіймати такий трофей — невідомо.

Що це за риба

Короп — одна з найбільш упізнаваних прісноводних риб. Має масивне тіло, велику голову та товсту луску золотисто-зеленого кольору. Його природний ареал — Європа та Азія, але завдяки розведенню він поширився майже по всьому світу.

Харчуються коропи переважно рослинною їжею, водоростями, а також дрібними безхребетними. У природі вони виконують важливу роль у підтриманні екосистеми водойм — розпушують ґрунт на дні, впливають на колообіг поживних речовин та є кормом для хижих риб.

Нагадаємо, в одному з озер Києва чоловік виловив рибу-гіганта. У Дарницькому районі столиці на озері Сонячне рибалка упіймав білого амура вагою 14,6 кг.