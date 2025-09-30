Рибалка витягнув сома-модника, який залишив йому свій "автограф": у Мережі завірусилося відео

Рибалка

На річці Десна в Чернігівській області рибалці вдалося здобути справжній трофей — гігантського сома вагою 21,7 кілограма. Чоловік, якому пощастило впіймати таку велику рибу, поділився відео своєї боротьби. На кадрах видно величезного хижака, який лежить на землі поруч із самим рибалкою.

Відео він опублікував у ТікТок.

Сом «залишив автограф»

Користувачі соцмереж звернули увагу на те, що у чоловіка травмована рука. Рибалка пояснив, що поранення він отримав під час витягування сома з води, оскільки риба його вкусила. Цей випадок підтверджує, що соми — сильні хижаки, які здатні чинити серйозний опір під час вилову, завдяки своїй силі та гострим зубам.

Крім того, коментатори пожартували про «пірсинг» у сома, на що рибалка відповів, що це просто «моднік».

Довідка про річкового гіганта

Сом є найбільшою річковою рибою в Україні. Його тіло видовжене, а голова широка та пласка, вкрита слизькою шкірою без луски. У дикій природі соми можуть виростати до 3 метрів завдовжки та важити понад 100 кг, хоча в українських річках зазвичай трапляються екземпляри до 30–50 кг.

Ці хижаки харчуються рибою, ракоподібними, комахами, а іноді й птахами чи дрібними ссавцями. Сом водиться у великих річках України, таких як Десна, Дніпро, Південний Буг та Дністер.

Нагадаємо, у Норвегії рибалка Маркус Ростад спіймав на вудку гігантського атлантичного блакитного тунця вагою близько 280 кг. Боротьба з рибою тривала майже три години, і, за словами чоловіка, емоції від цього дня він запам’ятає на все життя.

Українські рибалки продовжують встановлювати вражаючі рекорди. Цього разу справжній трофей дістався чоловікові: у селі Уляники, Київської області, він спіймав дзеркального коропа вагою 30,8 кг.

Раніше повідомлялося, незважаючи на загальне процвітання водної фауни у Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику, нещодавні іхтіологічні дослідження там виявили зникнення кількох рідкісних видів риб, які раніше тут фіксувалися.