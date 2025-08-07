Риболовля на Дніпрі: що, де і як ловити влітку

Риболовля / © unsplash.com

Реклама

Літо — ідеальний час для риболовлі. Особливо на Дніпрі, який є найбільшою річкою України та справжнім раєм для рибалок. У його водах водиться близько 50 видів риб, тому спіймати тут можна багато чого цікавого.

Про це пише Bereg.ua.

Найпоширеніші види риб, які трапляються на гачок:

Карась. Це, мабуть, найчастіший улов. Його популяція зростає, що пов’язано зі збільшенням кількості заростей, де він полюбляє жити. На Дніпрі можна зустріти два види карасів — золотого і сріблястого, причому останній має більш витягнуте тіло. Карась добре ловиться у будь-який час доби і за будь-яких умов.

Плотва. Середній розмір плотви в Дніпрі сягає до 1 кг. Особливо великі екземпляри ловляться у вересні-жовтні, і рибалки називають цей період «осінньою плотвою». Найкраще вона клює на сильній течії.

Щука. Цей хижак може досягати ваги до 35 кг. Її варто шукати в тихих місцях без течії, таких як ями, вири та біля повалених дерев, де вона чекає на свою здобич.

Лящ. У районі Києва можна спіймати екземпляри вагою до 5 кг, тоді як у Кременчуці найчастіше трапляються особини до 1 кг. Лящ зазвичай водиться на великій глибині.

Окунь. Один із найменш обережних хижаків, який жадібно кидається на наживку і не боїться рибалки. Його можна ловити в будь-яку пору року, за винятком періоду нересту в березні-квітні.

Густера. За своєю поведінкою схожа на ляща, але зазвичай трапляються невеликі екземпляри вагою до 1 кг.

Крім цього, у Дніпрі можна зловити судака, сазана, коропа, сома, миня та багато інших видів риб. Іноді трапляється навіть риба-голка, яка зазвичай вважається морським мешканцем.

Реклама

Особливості літньої риболовлі на Дніпрі

Літо є найрезультативнішим сезоном для риболовлі, оскільки в цей час у багатьох риб закінчується нерест.

Червень: на початку місяця риба стає особливо активною, піднімаючись з глибини через прогрівання води. До кінця червня, з початком цвітіння липи, її активність дещо знижується.

Липень: у цей період риба клює переважно рано-вранці. Чудовим варіантом є нічна риболовля, коли риба активно живиться, а мисливцю легше залишатися непоміченим.

Серпень: ближче до кінця місяця деякі хижаки, як-от судак та язь, починають посилено годуватися, готуючись до похолодання.

Нагадаємо, для багатьох українців риболовля є улюбленим хобі та способом відпочинку. Проте стикаючись з приватними або орендованими водоймами, часто виникає питання: чи можна ловити рибу у ставку, який не є «загальним»?