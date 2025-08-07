ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
29
Час на прочитання
2 хв

Риболовля на Дніпрі: що, де і як ловити влітку

Рибалки можуть розраховувати на хороший улов в Дніпрі протягом усього сезону, адже після нересту риба активно живиться.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Риболовля

Риболовля / © unsplash.com

Літо — ідеальний час для риболовлі. Особливо на Дніпрі, який є найбільшою річкою України та справжнім раєм для рибалок. У його водах водиться близько 50 видів риб, тому спіймати тут можна багато чого цікавого.

Про це пише Bereg.ua.

Найпоширеніші види риб, які трапляються на гачок:

  • Карась. Це, мабуть, найчастіший улов. Його популяція зростає, що пов’язано зі збільшенням кількості заростей, де він полюбляє жити. На Дніпрі можна зустріти два види карасів — золотого і сріблястого, причому останній має більш витягнуте тіло. Карась добре ловиться у будь-який час доби і за будь-яких умов.

  • Плотва. Середній розмір плотви в Дніпрі сягає до 1 кг. Особливо великі екземпляри ловляться у вересні-жовтні, і рибалки називають цей період «осінньою плотвою». Найкраще вона клює на сильній течії.

  • Щука. Цей хижак може досягати ваги до 35 кг. Її варто шукати в тихих місцях без течії, таких як ями, вири та біля повалених дерев, де вона чекає на свою здобич.

  • Лящ. У районі Києва можна спіймати екземпляри вагою до 5 кг, тоді як у Кременчуці найчастіше трапляються особини до 1 кг. Лящ зазвичай водиться на великій глибині.

  • Окунь. Один із найменш обережних хижаків, який жадібно кидається на наживку і не боїться рибалки. Його можна ловити в будь-яку пору року, за винятком періоду нересту в березні-квітні.

  • Густера. За своєю поведінкою схожа на ляща, але зазвичай трапляються невеликі екземпляри вагою до 1 кг.

Крім цього, у Дніпрі можна зловити судака, сазана, коропа, сома, миня та багато інших видів риб. Іноді трапляється навіть риба-голка, яка зазвичай вважається морським мешканцем.

Особливості літньої риболовлі на Дніпрі

Літо є найрезультативнішим сезоном для риболовлі, оскільки в цей час у багатьох риб закінчується нерест.

  • Червень: на початку місяця риба стає особливо активною, піднімаючись з глибини через прогрівання води. До кінця червня, з початком цвітіння липи, її активність дещо знижується.

  • Липень: у цей період риба клює переважно рано-вранці. Чудовим варіантом є нічна риболовля, коли риба активно живиться, а мисливцю легше залишатися непоміченим.

  • Серпень: ближче до кінця місяця деякі хижаки, як-от судак та язь, починають посилено годуватися, готуючись до похолодання.

Нагадаємо, для багатьох українців риболовля є улюбленим хобі та способом відпочинку. Проте стикаючись з приватними або орендованими водоймами, часто виникає питання: чи можна ловити рибу у ставку, який не є «загальним»?

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie