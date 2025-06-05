"Рибу Судного дня" побачили на місцевому пляжі: є опубліковані фото

"Риба Судного дня" / © ABC News

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Рідкісну та найдовшу рибу побачили на пляжі Оушен-Біч у Тасманії. Ця загадкова істота з глибин є найдовшою кістковою рибою у світі. Називається вона оселедцевий король чубатий. Цю рибу надзвичайно рідко можна побачити на поверхні.

Пише про це ABC News.

Дехто називає її «рибою-катастрофою» та «рибою Судного дня», пов’язуючи появу з міфами про морських зміїв і передвісниками стихійних лих.

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«Я спостерігала за морським орланом, який літав навколо, і помітила, що він спускається на пляж. Тоді я подумала: це незвично, я не часто бачу, як вони сідають на пляж», — розповіла пані Сібіл Робертсон, яка й побачила цю рибу.

Мешканка Страхана помітила, як сонце відбивається від сріблястої смуги на піску цього скелястого західного узбережжя.

«Я бачила, що це довга риба, але я не мала уявлення, що це за риба. Коли я підійшла ближче, то побачила гарне забарвлення навколо її голови, а позначки на ній були казковими», — зізналася пані Робертсон.

Оселедцевий король / Фото: Сібіл Робертсон / © ABC News

Знайдена риба була близько 2 метрів завдовжки. Пані Робертсон зазначила, що вона була «добрих три кроки» завдовжки. Хоча риба мала деякі пошкодження, загалом вона була в гарному стані.

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Жінка зробила кілька фотографій і опублікувала їх у спільноті Citizen Scientists of Tasmania, де фахівці підтвердили, що це оселедцевий король чубатий (Regalecus glesne). Ця риба є найдовшою кістковою рибою у світі, здатною виростати до 8 метрів, і зазвичай мешкає на глибинах до одного кілометра, через що її надзвичайно рідко можна побачити живою.

Зважаючи на те, що навколо вже кружляли голодні птахи, влада була терміново повідомлена з проханням взяти зразки риби для дослідження експертами CSIRO. Пляж Оушен-Біч відомий своєю дикою природою, і його розташування є унікальним: на цій довготі між ним і Південною Америкою немає жодного суходолу.

Експерти про рідкісну знахідку риби-ремінь у Тасманії

Знахідка рідкісної риби на пляжі Оушен-Біч у Тасманії викликала справжній ажіотаж серед науковців. Невілл Барретт, біолог риб і доцент Інституту морських та антарктичних досліджень Університету Тасманії, назвав цю глибоководну істоту «красунею», підкреслюючи її унікальність.

Оселедцевий король / Фото: Сібіл Робертсон / © ABC News

«Це дуже рідкісний випадок, коли когось викине на берег. Звітів взагалі небагато», — зазначив доктор Барретт.

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За його словами, ця риба може сягати до 8 метрів завдовжки та мешкає у відкритому океані на глибині від 150 метрів до 1 кілометра.

Загадковість глибоководної риби

Цікаво, що живих таких риб бачили вкрай мало людей. Доктор Барретт назвав це «справді дуже щасливою подією». Він пояснює, що їх майже неможливо зловити траулерами або зустріти під час пірнання, оскільки вони живуть у таких глибинах, куди людина рідко проникає. Більшість з них після смерті просто опускаються на дно океану.

«Іноді, коли ці риби хворіють, вони з невідомих причин підпливають на поверхню. Їх, мабуть, багато в океані, але вони живуть і вмирають поза полем зору пересічної людини. Нам просто пощастило в цьому разі… один помер і викинувся на берег у гарному стані», — додав доктор Барретт.

Іхтіолог CSIRO Джон Погоноскі розповів, що в Австралії мешкають два види риб-веслоносів: один поширений на півдні країни та має десятки задокументованих спостережень, а інший, тропічний вид, зустрічається дуже рідко. Пан Погоноскі описав їх як «приголомшливих» істот.

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За його даними, в Австралії відомо щонайменше про 70 випадків викидання цих риб на берег, зафіксованих у наукових базах даних. CSIRO навіть має у своїй колекції зразок риби-ремінь, знайдений біля Тасманового мосту в Гобарті понад десять років тому. З огляду на їхню змієподібну форму не дивно, що ці риби-гіганти стали частиною морських міфів.

«Коли бачиш таку тварину, люди вигадують усілякі байки», — зазначив пан Погоноскі.

Щодо біологічних особливостей доктор Барретт зазначив, що тіло риби желеподібне і харчується вона ракоподібними.

«Вони не є головними хижаками, вони не швидко плавають. Тривалість їхнього життя точно невідома, але щось, що досягає 8 метрів завдовжки — на це знадобиться щонайменше 20–30 років», — припустив доктор Барретт.

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Міфи про «рибу Судного дня» та стихійні лиха

Ця довга риба часто асоціюється зі стихійними лихами та поганими новинами. Цей міф знову набув популярності, коли їх помітили перед землетрусом і цунамі Тохоку 2011 року в Японії. Проте доктор Барретт заперечує будь-які наукові докази того, що риба могла відчувати стихійне лихо.

«Це просто випадкова подія, немає жодних реальних доказів того, що між ними є якийсь зв’язок. Я можу уявити, що сильний землетрус може потурбувати рибу, яка перебуває у воді. Оглушити її та призвести до того, що деякі з них випливуть на поверхню, але це одночасно [з катастрофою]. Старий міф полягає в тому, що вони зникають за місяці чи роки до важливої ​​події — я б не дуже вірив у цю теорію», — додав доктор Барретт.

Раніше повідомлялося, що вчені сфотографували оселедцевого короля чубатого на глибині близько 463 метрів.