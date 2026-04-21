Сад без зайвих зусиль: 6 ґрунтопокривних рослин для легкого догляду

Підтримання ладу в саду часто потребує регулярного поливання, підживлення та скошування. Водночас існують ґрунтопокривні рослини, які значно спрощують ці завдання. Вони швидко розростаються, вкривають поверхню та не потребують постійної уваги, зберігаючи декоративний вигляд.

Одним із таких варіантів є чебрець повзучий (Thymus serpyllum). Ця рослина не потребує скошування, добре переносить посушливі умови та відрізняється стійкістю до шкідників і хвороб. Крім того, вона здатна рости навіть у ґрунтах, де інші види приживаються гірше.

Серед популярних ґрунтопокривних рослин також називають флокс повзучий (Phlox stolonifera). Він формує щільний покрив із рясним цвітінням і добре підходить для висаджування на схилах або кам’янистих ділянках. Водночас цей вид менш стійкий до посухи порівняно з чебрецем.

Для ділянок із тінню або напівтінню підходять форелеві лілії (Erythronium americanum). Навесні вони утворюють жовті квіти, що звисають, а плямисте листя залишається декоративним довше. У літній період листя в’яне, однак рослина не потребує значного догляду й зазвичай висаджується бульбоцибулинами.

У теплішому кліматі експерти радять звернути увагу на курапію (Phyla nodiflora). За словами майстра-садівника Анджели Джадд, ця рослина добре витримує спеку, потребує менше води, ніж газонні трави, і виростає низькою, без необхідності регулярного скошування. Водночас її не рекомендують висаджувати в місцях із активним пішохідним рухом.

Ще один варіант — блакитноока трава (Sisyrinchium angustifolium). Попри назву, вона належить до родини ірисових. За словами ландшафтної дизайнерки Терези Воткінс, ця низькоросла багаторічна рослина утворює компактні кущі, які поширюються завдяки кореневищам. Її квіти можуть мати синій, фіолетовий, пурпуровий або білий відтінок, а найкраще вона росте на вологих ґрунтах.

До переліку також входить мімоза пудрова (Mimosa strigilosa). Вона швидко розростається, не має значних проблем зі шкідниками та підходить для початківців-садівників. За словами експертів, цю рослину можна косити, а також використовувати на ділянках, де можливе помірне навантаження.

Нагадаємо, правильне підживлення динь і кавунів після сходів допомагає рослинам отримати всі необхідні поживні речовини, що сприяє формуванню великих і солодких плодів, особливо якщо грамотно поєднувати різні домашні добрива та не поспішати з їх внесенням. Раніше ми повідомляли, чим підживити дині й кавуни після сходження, щоб виросли великими й солодкими.