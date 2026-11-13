Сад буде яскравим навіть узимку: посадіть цю невибагливу рослину, яка прикрашатиме ділянку цілий рік

Яку рослину посадити, щоб взимку було гарно в саду / © Фото з відкритих джерел

Реклама

Коли більшість садових рослин скидає листя, а клумби втрачають яскраві барви, є декоративний кущ, який продовжує прикрашати ділянку. Йдеться про гаультерію лежачу — низькорослу вічнозелену рослину з блискучим листям і яскраво-червоними ягодами. Вона залишається декоративною навіть у холодну пору року, тому може стати справжньою знахідкою для зимового саду. За інформацією Королівського садівничого товариства Великої Британії, гаультерія лежача виростає приблизно до 15 см заввишки, розростається вшир і добре почувається в затінених місцях. Її білі або рожевуваті квіти згодом змінюються червоними плодами, які довго залишаються на гілочках

Чим особлива гаультерія лежача

Гаультерія лежача (Gaultheria procumbens) — вічнозелений ґрунтопокривний напівкущ родини вересових. Її батьківщина — східна частина Північної Америки, де рослина росте в лісах під кронами дерев.

Реклама

Головна декоративна перевага — щільне темно-зелене листя, яке взимку може набувати червонуватого або бронзового відтінку. Особливо ефектними є круглі яскраво-червоні ягоди. Саме вони роблять гаультерію помітною серед інших рослин у холодний сезон.

Реклама

Кущ росте невисоко, приблизно до 10–15 см, поступово розповзається вшир і може утворювати щільний зелений килим. Його садять у затінених куточках саду, біля хвойних рослин, уздовж доріжок і в декоративних контейнерах.

Важлива особливість: попри привабливий вигляд ягід, не варто використовувати їх у їжу.

Де посадити гаультерію, щоб вона добре росла

Найкраще місце для гаультерії — півтінь або затінена ділянка, захищена від палючого літнього сонця. Рослина любить вологий, але добре дренований ґрунт. Особливо важлива його кислотність: найкраще вона розвивається в кислому субстраті, багатому на органічні речовини.

Перед садінням землю варто підготувати: додати кислий торф, листовий перегній або спеціальний субстрат для вересових рослин. Якщо ґрунт важкий і погано пропускає воду, потрібно подбати про дренаж, адже застій вологи може пошкодити коріння.

Реклама

Висаджувати гаультерію можна навесні або на початку осені, щоб рослина встигла вкоренитися до сильних морозів. Контейнерні саджанці за сприятливої погоди можна висадити й пізніше, поки земля не промерзла. Після садіння кущ поливають, а поверхню ґрунту мульчують корою хвойних дерев або сосновою хвоєю.

Як доглядати за рослиною взимку

Гаультерія належить до морозостійких рослин, однак її зимостійкість залежить від сорту, місця вирощування та умов ділянки. У першу зиму після садіння молодий кущ бажано замульчувати, особливо якщо очікуються сильні морози або малосніжна погода.

Важливо не допускати повного пересихання ґрунту восени, але й не заливати рослину. Навесні достатньо прибрати пошкоджене листя та перевірити стан куща. Сильне формувальне обрізування зазвичай не потрібне.

Новини партнерів

Новини партнерів