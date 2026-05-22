Сад може стати пасткою: які популярні рослини можуть спалахнути як сірник

Експерти з садівництва та пожежної безпеки назвали дерева та рослини, які можуть легко займатися та сприяти поширенню вогню. За їхніми словами, особливо обережно слід висаджувати біля будинку евкаліпт, бамбук, сосну, ялівець, кедр, міскантус, лаванду та розмарин.

Про це повідомило видання martha stewart.

Фахівці пояснюють, що деякі рослини є більш легкозаймистими через високий вміст ефірних олій, смоли або через здатність накопичувати сухе листя та гілки.

Експерт із рослин застосунку PlantIn Мелвін Кубіан зазначив, що евкаліпт виділяє леткі ефірні олії у листі та інших частинах дерева. За його словами, ці речовини є легкозаймистими навіть за нижчих температур займання. Також кора евкаліпта скидається довгими смугами та створює суху підстилку, яка може слугувати розпалом.

Бамбук, як пояснив Кубіан, після висихання має мертві гілки, які слугують матеріалом для розпалювання полум’я. Крім того, його порожнисті стебла швидко висихають і можуть лопатися або вибухати під впливом вогню. Сухе листя навколо рослини також може сприяти поширенню полум’я.

До легкозаймистих рослин експерти також зарахували сосну. За словами Кубіана, хвоя, кора та сік сосни є легкозаймистими через високий вміст смоли. Він додав, що довга хвоя створює на землі товстий шар сухого матеріалу, а сік може спалахувати під дією тепла.

Майстер-садівник Мері Джейн Дюфорд пояснила, що ялівець легко займається через високий вміст олії або смоли. За її словами, густе тонке листя цієї рослини може сильно пересихати влітку, а також накопичувати сухий мертвий матеріал.

Схожі властивості, за словами Дюфорд, має і кедр. Вона зазначила, що вічнозелені рослини слід висаджувати подалі від будівель, а в пожежонебезпечних районах — щонайменше за 30 футів від споруд.

Окремо експерти згадали міскантус. Дюфорд пояснила, що його тонке листя швидко втрачає вологу у суху погоду, а сухе листя та солома дуже швидко спалахують і горять. За її словами, високі декоративні трави біля будівель можуть сприяти поширенню вогню на споруди.

Лаванда та розмарин також потрапили до переліку рослин, які радять не висаджувати біля будинку. Пол Крістофі, співзасновник FC Fire Prevention, зазначив, що лаванда містить олії, які легко займаються. Він рекомендував висаджувати її на відстані щонайменше 1,5–3 метри від споруд.

Кубіан додав, що розмарин містить багато ефірних олій, які можуть легко спалахнути. За його словами, у спекотних умовах дрібне голкоподібне листя та леткі сполуки цієї рослини також можуть легко займатися.

Експерти радять використовувати більш вогнестійкі рослини, зокрема гортензії, лілійники або седуми. Також вони рекомендують застосовувати гравійну мульчу біля будинку, щоб обмежити поширення вогню.

