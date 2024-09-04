Садівникам на замітку: дев'ять рослин для вашого саду, які відлякують ос — захистіть свій урожай

Якщо на ділянці з'являються оси, то цю проблему досить важко подолати. Від них часто використовують хімічні аерозолі, але існують певні рослини, запах яких відлякує цих комах.

В той час як деякі рослини залучають ос своїм солодким ароматом, інші їх активно відлякують, чим зводять кількість небажаних відвідувачів до мінімуму. Ось дев'ять рослин, запах яких оси зовсім не переносять.

М'ята

Хоча запах м'яти й освіжає, багатьом комахам він не подобається. Крім ос, ця рослина також відлякує гризунів, мух, мурах. Найкраще відлякують шкідників м'ята перцева і колосиста, які пахнуть особливо сильно. Ці рослини прості у догляді. Найкраще ростуть на сонці чи в напівтіні, а ще потребують вологого ґрунту.

Полин

Ще одна рослина, яку не люблять оси. В давнину наші предки широко використовували полин для лікування різноманітних хахворювань, особливо для полегшення травлення та знищення різних паразитів. А ще полин активно додають до деяких алкогольних напоїв.

Евкаліпт

Ми знаємо, що евкаліптове дерево виробляє олію, яку використовують для зменшення болю і запалення. Часто евкаліптова олія міститься в спреях від закладенності носа. Для людини цитрусово-м'ятний запах евкаліпту надзвичайно приємний, а ось небажаних шкідників він відлякує. Зокрема, крім ос, комарів та кліщів.

Пижма звичайна

Пижма вважається бур'яном, адже її часто можна побачити увздовж доріг, на луках і полях. Однак, вона має досить декоративний вигляд: пір'ясне листя, жовті квіти-ґудзички, довгі стебла. Пижма також багата ефірними оліями, а тому її аромат відлякує ос та інших комах.

Шавлія лікарська

Ароматна рослина відрізняється інсектицидною та антисептичною діями. Це багаторічний напівчагарник, довгасті стебла якого прикрашені синьо-фіолетовими квітами. Вони надзвичайно подобаються бджолам та метеликам, але відлякують комарів і ос.

Гісоп

Гісоп — його аромат відлякує ос / Фото: commons.wikimedia.org

Гіллясті кущі цієї рослини оздоблені суцвіттями лавандового відтінку. Пряне листя має запах анісу. Мало хто знає, але гісоп — їстівна рослина, а тому може стати прикрасою не лише саду, але й обіднього столу. А ще ці медоноси позбавляють ділянку від ос та інших шкідників.

Меліса лимонна

Це невибагливий у догляді багаторічник, який має ніжний лимонний аромат. За цей запах рослину часто ще називають лимонною м'ятою. Меліса схожа на декоративну кропиву, має невеликі квіти блідо-рожевого кольору. А ще вона чудово відлякує ос.

Монарда двійчаста

Рослина, яка відноситься до сімейства ясноткових, має яскравий цитрусовий аромат, який чимось нагадує бергамот. На стеблах монарди ростуть екзотичні квіти, а тому цю рослину називають найбільш декоративною у відлякуванні шкідників.

Чорнобривці

Невеликі рослини з перистим листям і яскравими суцвіттями, які мають характерний різкий запах. Вони відлякують комах, гризунів, равликів, слимаків своїми фітонцидами. А ще чорнобривці допомагають у боротьбі з довгоносиком, совкою, цибулевою мухою, капустяною білянкою.

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