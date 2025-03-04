Садівники назвали кущі і дерева, які в жодному разі не можна обрізати в березні: буде біда з урожаєм

Обрізання дерев — це важливий етап догляду за рослинами, але не всі культури потребують цього процесу. Городники пояснили, які рослини дійсно потребують цього процесу та чому.

Найкращий час для весняної обрізання дерев і кущів — зараз, оскільки цей період є оптимальним для більшості рослин. Однак не всі рослини потребують цього, оскільки інколи процес може завдати шкоди культурі.

Оскільки деякі рослини формують квіткові бруньки на старих гілках, що можуть залишатися з минулого року, важливо розуміти, які рослини потребують обрізання, а до яких краще не доторкатися. Якщо обрізати їх занадто рано, можна пошкодити вже сформовані пуп’янки, що призведе до відсутності цвітіння.

Яким рослинам потрібне весняне обрізання

Весняне обрізання необхідне для таких рослин, як троянди, фруктові дерева, виноград та листяні рослини. Якщо їх не обрізати, вони почнуть надмірно розростатися, а не видалені вчасно пошкоджені гілки можуть стати причиною загибелі культури.

Які кущі і дерева не можна обрізати навесні

Навесні не слід обрізати деякі плодові дерева, такі як сливи, вишні, черешні, персики, аличі та абрикоси. Обрізання цих рослин краще проводити після того, як вони вийдуть із стану спокою, але ще до набухання бруньок. Зазвичай цей процес здійснюється восени, адже навесні ці дерева активно зростають.

Особливу увагу слід приділяти розташуванню плодових бруньок, адже вишні мають їх на кінцях гілок, що робить їх вразливими під час обрізання. Азалію та дуболисту гортензію необхідно обрізати після завершення цвітіння, восени. Бузок і форзицію краще обрізати влітку, після того як вони відцвітуть. Знання цих рекомендацій допоможе зберегти рослини здоровими та неушкодженими.

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