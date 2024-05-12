Садівники назвали найефективніші засоби проти бронзівки волохатої: до чого тут синій колір

На білих квітах в період квітіння фруктових та ягідних дерев можна побачити невеликого волохатого жука. Це бронзівка волохата (або як її ще називають в народі оленка волохата). Вона полюбляє селитися біля фруктових дерев, тому що харчується їхніми квітами. Цим приносить неймовірну шкоду майбутньому урожаю.

Як зазначають садівники на сайті Земляк, цих жуків надзвичайно приваблює синій колір. Цю інформацію можна використати для найефективнішого збирання шкідника. Наприкад, кажуть фахівці, під фруктовими деревами можна поставити миски або інші ємності яскраво синього кольору. В них зазвичай набирають холодну воду. Інколи до води додають один з інсектицидів, які допомагають боротися з бронзівкою волохатою.

Під час активного квітіння фруктових дерев садівники радять використовувати від оленки волохатої таку суміш: на 5-8 л води АЦ Люкс Ліквід (0,3-0,5 л/га), Страж + Колібріс (3 г + 3 мл).

Біопрепарати також дають непоганий результат у боротьбі зі шкідниками. Вони містять спеціальні гриби, які винищують личинки бронзівки волохатої ще тоді, коли вони перебувають в ґрунті. Саме тому біопрепарати рекомендовано вносити восени чи рано навесні, коли земля достатньо волога. Після цього, для досягнення максимального ефекту, ґрунт поливають.

У яблуневих садах використовують препарат Каліпсо проти оленки волохатої. В такому разі суміш розводять так: на 5-8 л води беруть Каліпсо 480 SC (0,25-0,3 л/га) та Маврік, ЕВ (0,2-0,6 л/га). Ці препарати є безпечними для джмелів та бджіл, але допомагають побороти не лише бронзівку волохату, а ще й гусінь, хрущів, попелиць, листовійок, листоблішок, кліщів тощо.

Бронзівка (оленка) волохата вилітає лише в теплі сонячні дні. Харчується квітами, виїдаючи при цьому маточки та тичинки. Полюбляє обгризати пелюстки на кульбабі, тюльпанах, нарцисах, а після цього перелітає на фруктові та ягідні дерева, які в цей період квітнуть.

Читайте також: