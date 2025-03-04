Садівники поділилися дієвою схемою для садіння гладіолусів: квітнуть пишними суцвіттями

Гладіолуси, також відомі як косарики, є чудовою прикрасою саду, який радує своїх власників розкішними та яскравими квітами.

За словами досвідчених садівників, для досягнення рясного цвітіння гладіолусів важливо правильно вибрати час для садіння та слідувати кільком основним порадам.

Найважливіше правило: ґрунт повинен прогрітися до 8-10 градусів. Якщо ж на вулиці холодна і волога погода, професіонали радять відкласти садіння на деякий час.

Підготовка ґрунту заздалегідь

Добрива: потрібно заздалегідь внести органічно-мінеральні підживлення у ґрунт. Рихлість і дренаж: важливо, щоб ґрунт був пухким і добре пропускав воду.

Основні правила садіння гладіолусів

Відстань між рослинами: вона має бути 8-15 см, а між рядами – 20-25 см.

Глибина садіння: для великих цибулин – 10-15 см, для дрібніших – 7-10 см, для діток – 3-5 см.

Кроки після садіння: засипте ґрунт, а також обов’язково накрийте його мульчею, наприклад, торфом або перегноєм.

Поливання і догляд для забезпечення рясного квітіння

Досвідчені садівники радять утриматися від поливання до появи перших паростків! Також необхідно бути обережним при роботі з посадковим матеріалом, адже пошкодження паростків на цибулинах може призвести до того, що вони не проростуть.

Отже, правильне садіння гладіолусів — це запорука їхнього рясного квітіння. Якщо слідувати перевіреним порадам, ви зможете забезпечити собі розкішні бутони та перетворити свій сад на справжнє барвисте свято!

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