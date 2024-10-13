Садівники розповіли, чому краще не згрібати опале листя в жовтні: ви цього не знали

Опале листя восени — це справжня морока для садівників та городників. Воно покриває грядки щільним килимом. Чи потрібно прибирати опале листя восени?

Перед городниками восени повстає досить важливе запитання: що робити з опалим листям на грядках?

З одного боку, опале листя на городі відіграє важливу роль для братів наших менших. Наприклад, їжаки часто ховаються у великих купах опалого листя, де їм тепло і затишно в будь-яку погоду. Ці малята особливо потребують укриття, коли температура повітря починає падати. А товсті шари листя стають надійним захистом взимку.

Також листя є критично важливим для багатьох запилювачів, зокрема, метеликів та бджіл. Коли приходять перші холоди, то ці комахи намагаються знайти безпечне місце, щоб перезимувати. Якщо не буде достатнього захисту, то багато видів можуть не дожити до весни. Городникам слід пам'ятати, якщо згребти опале листя, то можна порушити баланс екосистеми, а влітку залишитися без великої кількості зав'язей.

Додатково опале листя виконує свою роль у збагаченні чорнозему. В ньому проживають мікроорганізми, наприклад, дощові хробаки, які поїдають зелену масу і перетворюють її на поживні речовини (фосфор, калій, азот), які наступного сезону стануть ефективним підживленням для городних культур.

Цікаво, але якщо на городі багато листя, то воно стає перешкодою для котів. Часто пухнастики влаштовують туалет на чужих ділянках. А в пухкій землі найпростіше копирсатися. Проте торкатися листя, особливо мокрого після дощу, котам не подобається. Як відомо сеча цих пухнастиків може зіпсувати чорнозем, тому для грядок вона дуже шкідлива.

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