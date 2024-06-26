Садівники розповіли, що обов'язково потрібно зробити з трояндами в червні для пишного цвітіння

Дуже важливо внести в червні певні добрива, щоб троянди пишно цвіли протягом всього літа. Зокрема, важливо боротися зі шкідниками.

Про це спеціалісти розповіли на Instagram-сторінці Корисні поради – Город. Сад. Дім.

Саме в червні необхідно встигнути внести підживлення, тому що саме в перший літній місяць, починають цвісти більшість видів троянд. Насамперед, це мінеральні добрива. На кожен кущ потрібно не менше 40 г.

Якщо ви полюбляєте використовувати органічні добрива, зверніть увагу на гній. На 10 частин води потрібно додати 1 частину гною і дати настоятися протягом кількох днів. На два великих куща чи три поменше вистачить одного відра такого підживлення.

Щоб внести підживлення з зелені і золи, ретельно розмішайте їх у воді, процідіть, змішайте з водою і полийте під кущ як мінеральні добрива. Важливо, щоб на рослинах не залишалося крапель будь-яких добрив, а якщо ви такі помітили, обов'язково змийте чистою водою.

На початку літа особливо активними стають шкідники, які можуть знищити ваші троянди. Особливо небезпечними є листівка і попелиця. Гусениць листівки ви можете зібрати руками, а ось з попелицею боротися складніше. На початкових етапах, коли шкідників ще не дуже багато, можете використовувати менш шкідливі органічні розчини: з мила, настій трав. Якщо ви бачите, що вони не допомогли, приступайте до хімічних засобів.

Якщо стоїть тепла, але волога погода, може з'явитися борошниста роса. Часто рекомендують використовувати у боротьбі проти неї бордоську суміш, але вона зіпсує зовнішній вигляд квітів, тому краще використовувати настій коров'яку. На 5 л води потрібно взяти 1 кг коров'яку, настоювати кілька днів, потім процідити, додати у розчин невелику кількість мильної води (щоб підживлення прилипало).

Такий засіб допоможе як у боротьбі зі шкідниками, так і проти борошнистої роси. Вносити його слід позакореневим методом. Але спочатку перевірте, бризніть невелику кількість на траву і зачекайте годину, щоб подивитися, чи на зелені не буде опіку.

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